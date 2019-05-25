Elle Fanning康城影展當眾暈倒　身體無恙親上IG交代原因

今年21歲，在《黑魔后：沉睡魔咒》（Maleficent）中飾演愛洛公主（Princess Aurora）的Elle Fanning，從3歲開始演戲，獲今屆康城影展邀請擔任陪審團成員，成為史上最年輕的評審。Elle Fanning行程滿滿，近日驚傳她在蕭邦晚宴上昏倒，消息一出，嚇親不少粉絲。

Elle Fanning日前出席蕭邦晚宴時暈倒嚇壞不少人。（視覺中國）

Elle Fanning日前出席蕭邦晚宴時，在佈景板前拍完照後，當她走到被安排的位置時，一坐下卻突然昏迷，整個人從椅子上跌了下來，嚇壞在場的所有人，引起騷動，而坐在Elle Fanning身旁的家姐Hannah Dakota Fanning馬上上前攙扶，Elle Fanning在保安護送下離開。

Elle Fanning當時就是穿上這條Prada 晚裝，因裙子太緊加上生理期到，導致暈倒。（視覺中國）

Elle Fanning突然暈倒，令不少人憂心，粉絲紛紛留言慰問她的身體狀況，她亦在社交網站親自安撫粉絲，她指那天晚上之所以昏倒，是因為剛好遇到生理萬，而且裙子太緊才會如此，但她說自己已經無礙，粉絲們鬆一口氣。

Elle Fanning 隨後在社交網站交代自己暈倒的原因，並表示自己已無大礙。（ellefanning IG截圖）

Elle Fanning 雖然年紀輕輕，但有自己一套的穿衣之道，在康城影展的日子裡，她每次現身都成為焦點，謀殺不少鎂光燈：