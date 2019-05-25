【婚姻合伙人】劇中咬字不清 原來背後有因　高海寧：當時好嚴重

高海寧（高Ling)今日（25/5）現身柴灣出席無綫劇集《婚姻合伙人》宣傳造勢活動。高Ling表示每晚都會追看劇集：「睇返兩年前自己嘅演出，其實有啲位係可以處理得好啲嘅，再睇返當時自己個樣，比較宜家係瘦啲，係越拍越瘦，你哋會喺一啲場口可能會見到我塊面圓圓腫腫，但有啲又好精緻又好瘦，咁所以我覺得瘦啲原來上鏡係靚啲。」

楊明與高海寧今日出席《婚姻合伙人》宣傳造勢活動。（陳志嵐攝）

這套輕鬆愛情小品劇集《婚姻合伙人》成功入屋俘虜一眾視迷，高Ling在劇中神勇性感演出更為吸睛，連每一句對白發音咬字都備受視迷關注，有網友表示高Ling講較長對白時，咬字唔清晰。原來背後係有莫大因由，大家聽下高Ling點講：「其實我想同大家講對唔住，其實我宜家都仲箍緊牙，而當時我係啱啱上牙箍，仲要係箍喺裡面，咁所以又拆唔到，可以講當時係好嚴重，因為適應唔到，但到宜家就算我好想咬實啲字嘅時候，你都聽到我有好似漏風咁嘅情況，而我今早同醫生講我可唔可以拆咗佢，醫生話俾多一個月佢，所以我好期待一個月後，我可以做返咬字清晰嘅我啦。」