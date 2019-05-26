【多圖】林心如激罕post水着look靚相曬線條美　分享簡易減肥餐單

兩年前做了媽咪的台灣女星林心如無論樣貌同身形都Keep得好好，點睇都唔似已經43歲，即使早前有報道指她疑似肥了不少，但她很快又回復返昔日的苗條身材。近日她就到了外地旅遊，更激罕地於社交網post了兩張水着look靚相同大家開心share。雖然兩張相都是影住背面，她身上又披上了絲巾，只露出一雙美腿，卻反而增添了幾分若隱若現的神秘性感魅力，透視出她的玲瓏曲線體態美，她的粉絲和網民亦紛紛留言大讚她的身材。

心如影后都好吸引。(林心如facebook圖片)

當然能夠擁有美好的身材，心如也下了不少的苦功，她亦有分享自己產後的瘦身方法，最重要是飲食要保持清淡，多飲水，她說：「產後減肥是一條漫長的路。」她還公開了她的減肥餐單供大家參考，要跟住來吃也相當簡易。她的早餐是飲兩包雞精，配薑粒炒蛋及飲杜仲湯；午餐就食份量大約為拳頭大的豬頸肉或蒸魚，配上三分一碗五穀飯加烚清菜；下午茶可以食水果；晚餐就可以豐富些，食烤羊排或煎牛排再加青菜。

心如之前都曾經post過水着look。(林心如微博圖片)

點擊下圖逐格睇心如嘅水着look，仲有佢其他靚相以及佢嘅減肥餐單：