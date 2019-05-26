大S道出42歲之苦　導演只找她演阿媽︰最誇張是要我演他的媽媽

現年42歲的台灣女星徐熙媛 (大S) 自從嫁了給大陸富商老公汪小菲後，已甚少參與幕前演出，婚後生了一子一女的她主力照顧家庭。雖然她曾表示有意再演戲，不過至今仍未遇到合適的機會，已經9年沒有接拍新劇。而一向與妹妹徐熙娣 (小S) 感情極好的大S，最近就聯同另外兩位好閨蜜范曉萱和阿雅，一起演出了大陸真人騷節目《我們是真正的朋友》，部分宣傳片近日在網上曝光。其中一段短片，就見到大S慨嘆自己年紀大沒有人找她拍戲，還自爆曾被要求扮演王大陸的媽媽，結果她拒演了。

大S，小S、范曉萱和阿雅一起演出了大陸真人騷節目《我們是真正的朋友》。(騰訊視頻微博圖片)

在該段短片中，小S正在對鏡補妝，大S便對她說：「外表只是皮囊，有甚麼重要的。」旁邊的阿雅即取笑大S說：「那你幹嘛還要猛減肥？」大S就回應：「減肥是為了要健康跟工作。」之後小S笑指大S可以做個很會演戲的胖子，大S即駡道：「你有病啊？」小S自嘲：「我這病都得了41年，好不了。」此時，大S突然煞有介事地說：「請你不要一直講歲數。」

大S說：「所以我就沒有戲演啦。」(騰訊視頻微博截圖)

小S即強調數字根本不代表甚麼，但大S卻說：「所以我就沒有戲演啦。」年齡這個話題明顯截到了她心中的痛處，簡單一句道出了自己年齡大的悲哀與無奈。大S續說：「他們都是找我去演誰的媽媽、誰的媽媽，最大的是演王大陸的媽媽耶，你覺得會不會太誇張！」其實大S只是比現年27歲的王大陸大15年，演對方的媽媽又確實是有些誇張的，大S接受不到而拒演也屬正常。

王大陸只係細過大S 15年。(王大陸微博圖片)

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