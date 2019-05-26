重提軟硬艾粒先後惡搞自己　蔡興麟從不介意：有人記得我幾好啊！

活躍於90年代香港樂壇的蔡興麟去年驚喜現身無綫節目《流行經典50年》，獻唱經典作品《為了你，為了我》，並透露全力復出樂壇。昨日他以嘉賓身分出席由梁泰來主持電台節目《1圈圈 星光背後》，談及當年推出三張專輯後在1994年淡出樂壇轉戰台灣的點滴和感受。

蔡興麟換了個新髮型，跟主持人梁泰來合照。

談到軟硬天師93年推出的歌曲《廣播道FANS殺人事件》，唱出了當年四大天王雄霸樂壇，其他歌手如蔡興麟或陸家俊等偶像，很難有出頭天。對此，蔡興麟坦言他知道軟硬的歌中會提及到自己，因推出歌曲前都有徵詢過自己意見，笑言絕對沒有不高興，還可以為自己的第三隻專輯宣傳。提到艾粒將蔡興麟及陸家俊的名字用作歌詞及廣播劇角色名，他也大方表示：「有人記得我，幾好啊！」

蔡興麟去年現身《流行經典50年》。（資料圖片）

蔡興麟於1994年離開香港，到台灣、日本、馬來西亞及新加坡等地發展，他沒有覺得特別難捱或飄泊，因為每次去到不同的地方都有機會發展：「我比好多好多Artist幸運！」至於入行經過，外界都不知道他生於演藝世家，60年代粵語片紅星沈月華，正正是他母親，而七公主的大家姐沈芝華， 更是他姨媽，蔡興麟坦言當時隱瞞母親及姨媽的身分，全因不想自己的成與敗影響到母親。