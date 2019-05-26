【康城影展】Emily Beecham封后　5年前拍《荒原》馮德倫勁有眼光

這個《荒原》就會播映最後一季，5年劇集告終。（IG圖片 / emily_beecham）

第72屆康城影展各大獎名單終於出爐！大會更於周日（5月26日）凌晨發放結果。今屆由南韓電影《寄生上流》（Parasite）奪得最高榮譽金棕櫚獎，而 最佳男主角獎則由《痛苦與榮耀》（Pain & Glory）的西班牙演員安東尼奧班德拉斯 （Antonio Banderas）奪得；而最佳女主角獎就由《小魔花》的英國演員艾蜜莉碧崔（Emily Beecham）奪得。

憑著電影《小魔花》，英國演員艾蜜莉碧崔（Emily Beecham）奪得第72屆康城影展最佳女主角獎。（網上圖片）

現年35歲的Emily Beecham在2006年參與拍攝首部電影《Bon Voyage》及英劇《Afterlife》，歷年來參與過多套電影、電視劇拍攝，星途亦不算十分亮眼，直至在遇上馮德倫監製、導演，由吳彥祖主演的美劇《Into the Badlands》（荒原），才正式大放異彩。Emily Beecham在劇中飾演一名稱為「The Widow」的武術家，亦是主要角色之一，也藉此打入美國市場。

Emily Beecham由2015年開始就與馮德倫、吳彥祖合作拍攝美劇《荒原》。（網上圖片）

她在康城影展開始前，更在Instagram上曬出與馮德倫以及《荒原》另一演員Ally Ioannides的合照。馮德倫得知Emily Beecham得獎後亦為她送上祝福：「今天起來看到Daniel 留言說Emily 拿了Cannes 影后。大家都替她非常開心，也在短訊送上祝福。」