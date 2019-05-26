無綫再陷花旦危機　一線小花數量告急要搵新血？

小休復出後，李佳芯暫時都係以廣告代言活動為主，相信短期內都唔會接劇。（aliaime IG圖片）

無綫花旦最近逐一出事，繼黃心穎偷食許志安後，姚子羚日前又被指搭上已婚夜店董事，雖然當事人已火速澄清，但少不免會有影響，再加上李施嬅離巢。有網民喺討論區表示大台雖然藝人極多，當家一線花旦亦有不少：田蕊妮、胡定欣、唐詩詠、李佳芯、黃智雯、黃翠如、陳煒、陳凱琳、王君馨、朱晨麗、蔡思貝、張曦雯，但細睇的話，原來當中有一半花旦都處於半休狀態。

黃翠如同林文龍拍完《致所有愛過的人》之後，已即時同老公蕭正楠出埠去旅行，有傳之前大台想搵佢頂替黃心穎、補拍《 法證先鋒4 》及《牛下女高音》都無得傾。(wongtsuiyu IG圖片）

先講李佳芯，去年憑《BB來了》首次登上視后寶座，無奈身體發出警號，令佢要暫時停劇休息；田蕊妮前年拍罷《誇世代》、《超時空男臣》等劇集後，已表明身體頂唔順，並開出年半的休養期，雖然年初她「復出」接拍新劇《她。她。她的少女時代》，但她亦表明接下來的工作重心將放在音樂以及主持上，換言之，拍劇已非田蕊妮的首選。而剛為人母嘅陳凱琳，雖然頻頻出席品牌活動，但她已表明暫不拍劇，並準備隨時再生B。

朱晨麗近日除要拍《大醬園》外，又要補拍《法證先鋒IV》，能者多勞。（rebecca_zhu IG圖片）

已講明婚後不設防造人嘅黃翠如，有指去年因頂替李佳芯接拍了劇集《致所有愛過的人》，令其生B大計受到影響，故早前就算係出動到大台高層搵佢頂替黃心穎，補拍《 法證先鋒4 》及《牛下女高音》時，黃翠如亦耍手擰頭。曾幾何時一年四劇在手嘅胡定欣，自前年開始慢慢減產至一年一劇，今年初她出席活動時曾透露雖然會繼續以拍劇為先，但亦希望嘗試唱歌，亦有意舉行小型音樂會，其參演劇集《包青天再起風雲》快將煞科，暫時未知胡定欣下一步的動向。咁樣數法，就只餘下嘅蔡思貝、王君馨、朱晨麗、陳煒、唐詩詠同張曦雯可用，之不過，大台一年出產劇集之多，單係呢幾位花旦，又真係可以頂得住？