【法證先鋒IV】下年一月先播　 監製梅小青：本來我哋係台慶劇

《法證先鋒IV》原本在台慶劇時段推出，而在下年一月播映，陳煒要爭視后機會急降。（陳順禎攝）

無綫今年在深宵時段重播三輯《法證先鋒》，目的好明顯是為今年播映的《法證先鋒IV》鋪路，當時一眾演員都非常期待，因為劇集台慶檔期播映，奪獎機會一定高唱入雲，可惜，因為安心事件，所以《法證先鋒IV》被迫重拍，監製梅小青表示自入行以來從未試過重拍，她說：「今次好得意，同埋係好寶貴嘅經驗，成千萬製作再重拍一部劇。咁公司都好好，好支持我哋套劇，亦多謝團隊同演員，佢哋一呼百應，好多謝。」另外心穎的角色由湯洛雯頂替，在劇本方面小青姐表示也有一定的改變：「我哋即時再執過劇本，因為有唔同嘅人有唔同嘅演繹，同埋有啲唔可能再拍得到，又有啲可以拍得更好，所以我哋力臻完美再度出發。」

湯洛雯頂替黃心穎做女主角，她亦為角色減了肥。（陳順禎攝）

《法證先鋒IV》中謝賢（四哥）也有份演出，小青姐興幸四哥的部份不用重拍，她解釋：「當呢件事發生四哥就打俾我問洗唔洗重拍，佢話佢唔重拍㗎，不過我講笑話想見佢，四哥都好搞笑講要見約出嚟見就得。咁岩佢哋冇對手戲所以唔洗重拍。」原本劇集是定在台慶劇播出，可惜重拍關係小青姐坦言趕不及了：「本來我哋定係台慶劇播，但我哋要送檢，依家6月7月拍，咁又要後期剪接，原則上趕唔切今年，杜生話希望出年年頭播。」