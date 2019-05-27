90年代花旦回巢無綫　拍新劇《大醬園》：好多人以為我係亞視出身

顏仟汶於《大醬園》中飾演風月場所嘅龜婆。(fb圖片)

無綫花旦買少見少，尤其係一線嗰批，唔係結婚生仔，就係拍到殘拍到怕，再係咁落去都唔係辦法。喺新劇《大醬園》中，除有朱晨麗、龔嘉欣同江嘉敏之外，亦赫然發現曾經拍過唔少三級電影、現年48歲嘅顏仟汶，有指佢今次係以特約演員身份入劇。

顏仟汶近年除登台之外，亦參與唔少內地網劇。(fb圖片)

顏仟汶接受《香港01》訪問時，透露今次係《大》導演搵佢回巢，之所以話係回巢，全因為顏仟汶89時曾報讀無綫藝員訓練班，未畢業就已經有綜藝節目同劇集拍，爆騷無難度，但亦都因為咁捱出肝炎，要瞓院一個月。「好多人都以為我係亞視出身，其實我係無綫出身，差不多有5年時間，今次返去可以話係情義結，同埋自己仲有戲癮，不過亦都咁講啦，而家要入TVB，都要做啲散job先，如果啱先可以繼續合作。」顏仟汶口中所指的散job，其實係指節目《女人四十》、新劇《致所有愛過的人》的宣傳片。

顏仟汶話自己其實只係喺亞視得10個月時間。(fb圖片)

問到今次「回巢」薪酬，顏仟汶就笑言ok，並表示：「特約演員個價都唔會好，同埋唔可以用大台同出面啲價去比。但自己又無咩所謂，因為喺外面打滾咗咁多年，發現原來都係鍾意拍劇。」顏仟汶表示之前睇《宮心計》、《鐵探》等劇集時，都會幻想自己係其實一角。

