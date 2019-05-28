朱智賢否認整容解釋只因箍過牙同化妝：阿爸話我化妝前後係兩個人

於2013年參選香港小姐出身而加入無綫的朱智賢 (Ashley) ，以雖然沒有贏得任何名次，但樣靚身材正的她依然成功俘虜了一班粉絲。Ashley向來走自然美的路線，以及以一雙修長美腿見稱，不過昨日卻有報道指她曾經整容。有爆料者提供了一張陳年舊照指Ashley整過眼和鼻，相中的Ashley樣貌明顯跟現在不同。《香港01》電話訪問了她，她承認相中人是自己，但就否認有整容。

Ashley樣靚身材正，佢崇尚自然美。(ig@ashley_ellabel圖片)

她說：「呢張相係10幾20年前影嘅，嗰時我得十幾歲，唔係好識化妝，同埋我相信好多人10幾20年前後個樣都會有分別。加上我25歲時有箍過牙，箍咗3年幾，當時總共剝咗8隻牙，箍牙前後個樣都會唔同。未箍牙。前我唔會露齒笑，能夠E起棚牙笑係我細個嘅夢想。」而她當空姐時也有在箍牙。

大家覺得Ashley右一) 以前個樣同依家有無分別？(朱智賢facebook圖片)

Ashley坦言自己不會考慮整容，即使打針微調也不會，她說：「咁樣會好唔自然，我祟尚自然美。」對於被指現在個樣比前靚了好多，她笑言：「其實係大家無見過我無化妝個樣啫，化咗妝真係可以靚好多。我都好驚畀人見到自己素顏，因為見過嘅人啲反應都好驚訝，佢哋表現到簡直唔敢相信咁。就連我阿爸見到都話『嘩，阿妹，你化妝前後完全係兩個人嚟』，佢都好驚訝。我阿媽仲叫我『你無化妝唔好出街嚇人』，所以我唔敢素顏示人，平日落街都會戴眼鏡、戴帽甚至戴口罩遮住。我喺TVB化妝間等化妝時，畀人見到我素顏個樣都會覺得唔好意思。」估不到原來Ashley對自己無化妝個樣咁無信心。

佢話佢唔化妝個樣好驚嚇。(朱智賢facebook圖片)

點擊下圖睇下Ashley嘅近照同埋佢以前嘅相，大家又覺得有無咩分別呢？