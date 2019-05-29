【天天向上】張栢芝答非所問被質疑講大話　大張偉不斷追問成熱搜

近年在影視劇方面減產的張栢芝非常活躍於內地綜藝節目，幾乎上遍各大衛視電視台的紅牌綜藝，就好似《王牌對王牌》﹑《今夜百樂門》﹑《快樂大本營》…最近獲邀上《天天向上》分享飲食心得。沒想到在主持人的追問下，自認煮得一手的張栢芝竟然答不出兒子最喜歡食咩菜，而且還自爆從來冇食過肉。因此她這一翻言論引來網友們驚訝連連，甚至找出證據質疑她講大話，封她為「謊話大王」。

張栢芝近年不斷上內地綜藝節目。（天天向上微博圖片）

遂格睇大張偉追問栢芝過程：

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就在最新一期的《天天向上》中講到粵菜主題，而身為香港人的張栢芝就最有資格發言，並自言自己煮得一手好菜：「因為我自己從小到大都喜歡煮菜，我生小孩之後我兒子他們喜歡的菜都是我自己煮，大兒子就喜歡中餐，第二個就喜歡西餐。」說畢主持人大張偉就問道：「他們分別喜歡什麼菜？」而此時的張栢芝就聽不到，輕輕一句說話帶過：「對，每一天我都要做兩個不一樣的菜。」但大張偉仍然不放棄繼續追問，而她就答非所問：「對，對，第三個喜歡奶，謝振軒喜歡白米飯，謝振南他就喜歡漢堡包，我自己就喜歡蔬菜。」她仍然回答不出菜名，網友就質疑試問一個自認經常煮飯給兒子的人，又會為何忘記菜名呢？完全令人難以理解，紛紛留言：「自己挑的頭又說不出來」﹑「被揭穿的好尷尬」…覺得她在說場面話。

大張偉不停追問栢芝。（天天向上截圖）

張栢芝就答非所問。（天天向上截圖）

除此之外，張栢芝隨後爆出一句：「因為我天生喜歡吃素，我是從來沒有吃過肉的。」令在場所有人士目瞪口呆完全難以置信，其中一位嘉賓李湘就問道如何能做到不吃肉呢？她就再三強調全因自己是天生的：「因為我天生就喜歡蔬菜，但是我可以把牛排﹑咖喱雞什麼的我都可以弄出來。」但有網友就找出她早年前在綜藝節目中大口吃肉的畫面，完全就是自打嘴巴力證她講大話，更指出她已經講大話講習慣了。

一班主持人聽到她從來不吃肉表示驚訝。（天天向上截圖）

網友找出栢芝早年吃肉的照片。（素鲨微博圖片）

睇更多栢芝語出驚人的照片：

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想睇栢芝如何答非所問就從4:57分開始睇喇：