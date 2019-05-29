內地玩最新VR遊戲要畀工作人員抽水？　鄺潔楹：完全接受唔到！

近日網上瘋傳一段短片標題為中國大陸全新技術VR體感遊戲，片中可見分別有多名內地女生在遊戲中心，玩這個所謂的最新VR體感遊戲，而她們身後都有一位男工作人員，負責「保護」她們以防止她們跌倒受傷。該名男工作人員一直從後「護住」他身前的女客人，身貼身充當人肉護墊，當他身前的女客人向後移動時，他就用身體擋住，避免女客人跌倒又或是撞到四周的欄杆和牆壁等。

近日呢條片喺網上瘋傳。(youtube截圖)

而成件事最詭異之處，就是該名男工作人員全程用雙手扶住他的女客人腰部，甚至近胸前的位置，更幾乎觸踫到胸部，但那些女客人卻不覺得有問題，依然玩得好開心好投入，令人驚呆。這段片瞬即引起網民熱烈的討論，片中男工人員的工作亦被一眾男網民認為是絕世筍工，比起在水上樂園滑水道口接住女泳客的救生員工作更加筍。不過一眾女網民就覺得這根本可以算是非禮。

男工作人員幾乎摸到女客人個胸。(youtube截圖)

宅男女神鄺潔楹 (Judy) 閒時也有打機玩下，她亦有玩過VR。Judy看了這段短片後接受《香港01》的電話訪問，表示：「我諗如果係我玩，我會即時大叫同縮開，同埋應該第一時間會走，唔再繼續玩，仲會問返個男工作人員做咩要摸到我？我覺得佢喺後面幫一幫手，並唔需要觸摸到啲女客人嘅敏感部位，幾乎摸落個胸度，真係太誇張喇，我完全接受唔到。我好奇怪點解啲女仔可以繼續玩？佢係咪有心非禮就唔知，因為唔知佢個出發點係咩，但係咁樣好易令人誤會，亦都好尷尬。我平日工作如果有咩身體接觸，都會由女PA幫手。其實呢啲係common sense，男女授受不親，呢個VR遊戲都可以搵女工作人員去幫女客人手。」

Judy完全接受唔到畀男工作人員觸踫敏感部位。(ig@judy.kwong圖片)

點擊下圖逐格睇男工作人員呢份工有幾荀：

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仲有Judy啲靚相：