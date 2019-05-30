44歲林志玲現身上海機場曬23吋螞蟻腰　分享3日減肥餐單輕鬆瘦

台灣第一名模林志玲 (Chiling) 雖已年屆44歲，不過歲月似乎沒有在她身上留下什麼痕跡，由出道至今她的樣貌與身形都一樣keep得好好，名副其實是擁有天使面孔與魔鬼身材，還有一對44吋的白滑長腿，令她一直也是不少男士心目中的女神。她不止是凍齡女神，甚至是可以說是逆齡生長。呢日Chiling就現身上海機場，一身casual打扮的她卻渾身散發出星味，穿窿牛仔褲襯以現時最流行的小飛象Tee，簡簡單單已充滿時尚氣息，而她那件Tee更是超短款式的露臍mini Tee，360度騷出了她的23吋螞蟻腰，非常養眼又搶鏡。Chiling全程都表現得非常親民，且表情多多，盡顯少女心的一面。

Chiling條23寸螞蟻腰好誘人。(視覺中國)

Chiling能夠擁有如此fit爆身材，除了先天條件優厚，當然後生的努力也不少得，節制飲食再配合運動少不了。她曾經公開了自己的瘦身餐單給大家參考，分享了自己的Keep fit心得。她的三天減肥餐單能夠讓她快速減肥，輕鬆於3日內減掉2kg。

餐單如下：

早餐：溫水一杯、水果兩個、梳打餅乾三片、低脂乳酪半杯。

午餐：水煮青菜兩碗，再任選下列一樣主食：去皮雞腿一隻 / 雞胸肉一份 / 約手掌大小的魚一條 / 五片生魚片 / 瘦肉八片/ 約手掌大小豆腐五塊 / 黃豆五匙，只可清蒸、無油烤或以無味精雞湯煮。

晚餐：水煮青菜兩碗、五穀雜糧粥一碗

Chiling平日都愛品嘗美食，但都會有所節制。(林志玲微博圖片)

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