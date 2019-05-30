【倚天屠龍記】陳鈺琪素顏現身機場成焦點　保養靚樣美肌全靠3招

現年26歲的內地演員陳鈺琪 (Yukee) ，憑着近日熱播的大陸電視劇《倚天屠龍記》中飾演女主角趙敏一角，而人氣爆升。其清純的氣質加上標緻的面孔，令她成功俘虜了一班粉絲的心，火速成為了新一代仙氣女神。Yukrr的一舉一動都被受網民關注，成為大家熱烈討論的對象。她每次出來都打扮得靚靚，讓人看得賞心悅目。青春無敵的她亦毫不介意以素顏示人，早前她就拍攝了一條段Ｖlog，展示了自己早上起床後的素顏模樣，真係好pure好true，她還大方分享了她的上妝程序，解構她的美麗妝容的秘密。

Yukee唔介意素顏示人。(抖音截圖)

月前Yukee就一身casual打扮兼素顏上陣現身內地機場，全不介意讓人看她的真面目，戴上cap帽零化妝的她依然好搶眼，清麗的樣子以及白滑的肌膚即時成為大家的焦點所在。雖然沒有化妝，素顏示人的Yukee全程都表現得充滿自信，且任影唔嬲。其實Yukee之前在微博也曾公開過自己的卸妝程序，素顏樣大放送，完全無懼近鏡拍攝，臉上肌膚近乎零毛孔。

Yukee素顏現身機場。(小紅書圖片)

她還分享了她保養美肌的心得，卸妝一定要徹底卸淨化妝品，以防化學物殘餘在臉上。除了外在，她還注重由內靚到外，每天會喝大量的水，包括養顏湯水，以保持肌膚水潤亮澤，多喝水和湯水亦對身體有益，人健康自然會散發神采。她還戒食了三種食物，就是油炸食物、甜品以及高糖分的飲品，健康的飲食習慣絕對能有效保持肌膚健康。

佢話一定要徹底卸淨化妝品。(抖音截圖)

點擊下圖逐格睇Yukee素顏有幾咁靚，仲有佢化咗妝嘅靚相：