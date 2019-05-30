梁思浩爆娛圈近月驚現癲婆　有「妖怪」專屈男演員偷望胸部

原來娛樂圈真係咁恐怖？梁思浩、李麗蕊和陳彥行日前在網台節目《大家真風騷》中大爆近期娛圈驚現「癲婆」，其中梁思浩更指這位女士早於四個月前開始打聽不少男藝人的聯絡方法，又不時在網上轉貼新聞，話大家如果想合作可以去荷李活：「我唔識佢，見都冇見過，只係有朋友同佢熟，好多男藝人開頭唔知咩事，咁有人喺圈內聊天群組叫大家小心，如果佢搵你嘅話，因為女人講一句，你就死㗎喇，佢好鍾意話人揩佢油，如果佢出嚟話你揩佢油，你估一般人會信邊個，大家喺圈中有通報，佢約你，你要小心啲，佢係分分鐘鐘屈你、嗌救命即時發癲。」令聽眾好想知道這位女士的真正身份。

梁思浩最近在網台節目《大家真風騷》中大爆娛圈秘聞。（YouTube/@D100 Radio）

之後，梁思浩又稱TVB曾出現一名被稱為「妖怪」的女藝人，指該名女星經常覺得其他男性望她的胸部：「開頭大家都同佢做朋友，後期發覺佢真係有啲問題，譬如佢同一個小生傾完偈，傾得好開心，但轉頭同化妝姐姐講『佢頭先𥄫住我對波』，人哋冇做過，妖怪係用呢樣嘢去提升自己係萬人迷嘅地位。」

不過，大話總有被拆穿的一日，梁思浩指曾經有資深化妝師直斥「妖怪」造謠生事：「有次佢走埋去，同一個六十幾歲嘅資深演員傾偈好開心，之後呢位演員去開工，『妖怪』轉頭同化妝高層講，仲要眼濕濕咁講，化妝高層反問呢個女藝人『醒下喇！你有病呀，有病睇醫生啦！佢都唔鍾意女人！』」令「妖怪」無言以對。