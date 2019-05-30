陳法蓉重提當年被蔡少芬於婚禮大罵　終解開11年心結

蔡少芬（Ada）跟老公張晉近來一起參加內地綜藝節目《我最愛的女人們》，在最新一期中，節目邀請了Ada相識20年的閨蜜陳法蓉，兩人在節目中談寺Ada 教堂綵排當日衝陳法蓉發火，最終二人解開藏在心內11年的心結。

蔡少芬（Ada）跟老公張晉近來一起參加內地綜藝節目《我最愛的女人們》，陳法蓉獲邀擔任嘉賓。（《我最愛的女人們》影片截圖）

Ada和陳法蓉在圈中是出名的閨密，二人同為香港小姐出身，相識20年從來沒有吵過架，唯一一次，就是11年前Ada在和張晉的婚禮綵排上，大罵了陳法蓉一場，陳法蓉談起往事不禁紅了眼眶。事緣當日，陳法蓉開車載了一眾圈內好友到現場，因此引來了一群記者，Ada為此而對陳法蓉發火，大聲質問對方怎麼沒有敝甩記者，陳法蓉當下覺得委屈，但認為是好姊妹的喜慶日子，不想與對方發生爭執，所以忍下來，繼續參加婚禮，陳法蓉哽咽表示那次是Ada第一次對她大聲講話。

陳法蓉重提往事，不禁紅了眼眶。（《我最愛的女人們》影片截圖）

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Ada解釋，當年她和張晉的婚姻不被外界看好，承受很大的壓力，不想被傳媒打擾，看見一班記者跟着陳法蓉到現場，她一時無法控制情緒而對陳法蓉發脾氣，陳法蓉亦表示明白Ada的心情，並笑着要對方聞自己的臭腳，懲罰對方，兩姊妹很快就解開心結。

現在Ada 和張晉婚姻美滿，而張晉近年在影壇大放異彩，更憑藉《一代宗師》獲得金像獎最佳男配角 ，成就已經超越老婆，被外界視為圈中的模範夫妻。