【婚姻合伙人】高海寧戲內愛收兵　戲外派好人卡：我從來冇收兵

《婚姻合伙人》中的女主角貝競枝由高海寧飾演，劇中的貝競枝性格相當不討好，劇中的貝競枝性格以金錢為首，除了錢對很多事情也不作考慮，更做了一件事情令香港男性討厭她的事情，那就是「收兵」。

其實當初接下這角色時候對於高Ling來說是一種挑戰，先不說是她第一次當女主角，說說角色先，她說：「呢個角色同我真係好唔似，我接呢個角色時候係捉摸唔到要點去演，唔知角色係點樣嘅性格，佢畀人感覺冷冰冰，難以接近，而我本身性格呢就係同邊個都可以吹水，我都算偏向樂觀同開心，所以真係一啲都唔似。我真係花咗一啲時間去了解佢身世，到最後我係同情呢個角色。」

唔知觀眾覺得高海寧係《婚姻合伙人》中嘅表現覺得點呢？（網上截圖）

再說到這個角色在劇中其實也有「收兵」，對於「收兵」這件事情，高Ling其實本能上是很抗拒：「我自己其實對待感情比較率直，好少去做收兵，從小到大我都唔會收兵，係我世界來講唔係黑就白，所以一係鍾意你，一係唔鍾意你，唔鍾意你我唔會畀錯誤訊息你，因為欠落情債我覺得係要還。」

說回＜婚姻合伙人＞這套劇集，不說觀眾可能未必知道，其實這次是高Ling第一次擔任女主角。在TVB這11年首次能擔任女主角她的心情非筆墨能所形容。不過劇集在最初拍攝完畢後便不了了之，播放期一直沒有消息，令到這劇集成為「倉底貨」，若沒有「安心」事件，其實可能這劇集能夠何時播出亦是未知之數。高Ling覺得這其實是天意：「有人同我講過其實播出時間唔係演員決定，我哋演員已經做好自己本分，不過其實呢套劇依家先播我都覺得好合適，雖然話拍完呢套劇已經係兩年前嘅事，但呢套劇嘅題材好貼地，因為講買樓係好貼切香港人買樓問題，所以依家播我都覺得好適合。」

高Ling個樣好兇呀！！（網上截圖）

楊明係套劇裡面好慘呀！（網上截圖）

然而第一次做女主角承受壓力是非常大，雖然挑戰大，但挑戰成功後心態也相對提升，回望兩年前，高Ling感慨確實有些地方不足：「有啲場口我見到係拍得冇咁好，因為開始拍頭一星期其實好迷失，唔知道要點做個角色，做嘅時候又唔識放鬆，好穩陣咁做到劇本要求就算，但之後慢慢投入角色就越做越好，最緊要係當時我塊面瘦啲。」