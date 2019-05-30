【2019香港小姐】曾想過放棄不續約　丁子田：中文講得唔好

應屆香港小姐季軍丁子田（Sara)今日（30/5）現身灣仔出席《2019香港小姐競選》記者招待會，為新一屆《香港小姐競選》進行招幕活動。Sara對於快將卸任港姐的感言是：「心情覺得好緊張，因為唔知下一步會係點，但又覺得自己成長咗大個咗好多，亦好期待今屆香港小姐質數會係點。」

Sara表示仍有和無綫續約，謝謝大家關心。（葉志明攝）

早前有指Sara卸任港姐後不續約無綫，另謀出路，對此Sara澄清話：「其實冇啲咁嘅事，可能呢排我比較低調啲，所以大家覺得我係，其實唔係囉，咁所以宜家我覺得要準備下自己，睇吓一步會點行，都等梗公司安排，睇吓有咩適合我。」

丁子田即將卸任港姐，心情患得患失。（葉志明攝）

在過去一年中，Sara認為自己廣東話不靈光，曾有過放棄念頭：「自己本身性格好怕醜，又比較沉默，當初參選港姐都係想鍛練自己唔好咁怕醜，當選之後見到其他佳麗工作演出機會比較多，明白到自己中文講得唔好係一大障礙，變咗會少咗好多工作機會，心裡其實都會有啲失落。但自己經過反思之後，覺得邢家出道只有一年時間，咁所以我而家除了不斷苦練學習講廣東話之外，性格方面都要改變一下，唔好咁怕醜，期望可以好似香香（岑麗香）演出咁成功。」

丁子田現正努力苦練廣東話。（葉志明攝）