梁思浩節目爆有人曾向女主持射尿　惹蔡楓華不滿擬告對方誹謗

80年代憑《絕對空虛》、《高溫境界》等紅極一時的蔡楓華，曾與藍潔瑛、陳寶蓮、洪朝豐被外界封為「四大癲王」，早前梁思浩、李麗蕊和陳彥行在主持的網台節目《大家真風騷》中提及到某位被封為「癲王」的藝人有情緒問題，更曾向女主持人射尿，雖然並無公開對方身份，但就令蔡楓華認為被影射。昨晚（29日）蔡楓華在Facebook分享影片，表示會採取法律行動。

梁思浩早前在節目《大家真風騷》中大爆秘聞，更提及蔡楓華。（YouTube影片截圖/@D100 Radio）

蔡楓華昨晚（29日）在Facebook轉發影片，並發文表示：「於2019年3月20日（星期三）在網台D100第三台之大家真風騷節目中，三位主持人包括梁思浩先生，李麗蕊小姐及陳彥行小姐發表長約5分鐘之對話，內容涉及對我本人蔡楓華構成惡意誹謗，失實報導及極大侮辱，本人與律師經詳細商討後，決定向該三位主持人及其網台公司作出控告，有關律師信件已發出。本人之所以採取法律行動，是為了彰顯公義及還我一個公道。」

蔡楓華昨晚（29日）在Facebook發文表示擬告梁思浩等人誹謗。（Facebook截圖/@Kenneth Choi Fung Wah (蔡楓華)）

梁思浩在節目中以林憶蓮的歌曲《瘋了》帶出不少藝人因壓力大令精神出現出問題的話題：「娛樂圈中好多人話壓力好大，好容易會癲。主要有個原因就係佢哋曾經有人用過，到尾唔知點解大家都唔用佢呢，佢就會癲咗。「四大癲王」嘅蔡楓華都係咁，我同佢做訪問佢不停講『我以前有幾紅』，咁人係會跌返落嚟，佢承受唔到。」

梁思浩在節目中指圈中有不少藝人因壓力太大而瘋癲。（YouTube影片截圖/@D100 Radio）

之後梁思浩提到一位「癲王」，有一段時間曾被人接濟租屋住，但卻嫌棄對方單位太細。此外，這名「癲王」最瘋狂的事跡，就是曾向一位跟他做訪問的女主持人射尿，令在場的陳彥行和李麗蕊都大感驚訝，不過梁思浩隨後表示這名「癲王」如今情緒已經穩定了不少。

梁思浩在節目中指曾有一位「癲王」向女主持射尿。（IG圖片/@leung_sze_ho_）

蔡楓華曾唱過不少經典歌曲，可是後來聲勢不如以往，更不時被傳疑似患情緒病、精神病等，但他曾在去年接受訪問時為自己平反，表示自己無精神病，亦無接受過精神科治療。他承認自己因失眠服用安眠藥，開騷出場前會緊張心跳，認為藝人日夜癲倒，壓力大，食安眠藥是正常的，但就強調自己絕無精神病。至於當年被封為「四大癲王」之一，他就指自己沒錢告人出律師信，不會看有關報道，這樣心情會好些。

蔡楓華近年獲邀上節目《流行經典50年》。（Facebook圖片/@Kenneth Choi Fung Wah (蔡楓華)）