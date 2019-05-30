郭富城大爆自己一日一個菠蘿包　每日只食一餐半

郭富城（Aaron）周四（30日）出席環保活動，跟一班嘉賓支持「無膠日」，為環保盡力。Aaron在台上大爆自己的飲食習慣，原來他每日都會食一個菠蘿包。之後他接受訪問時說︰「其實係我早餐嚟㗎，都好多年㗎喇，但當我今日出席『無膠日』，又聽到Deanie（葉德嫻）講生活，平時起身朝早做咩嘅時候，我就發覺，原來我平時一日一個菠蘿包，一個膠袋，咁我發覺咁都好唔環保。」所以他都會叫家中的工人姐姐用食物盒裝，又環保又乾淨又衛生。

Aaron又話去咖啡店買咖啡都可以自己器皿，又可以保溫，又環保，一舉兩得。（陳順祺攝）

對於一日一菠蘿包這個習慣，都令人好奇怎麼Aaron會吃不胖，因為菠蘿包的卡路里也不低，他就自爆原來他一天只吃一餐半！他說︰「我有做運動，同埋我一日唔係食好多餐，一個菠蘿包都當係中午嗰餐，第二餐就夜晚，再等到夜晚先食，咁其實我一日基本都係食一餐半，菠蘿包應該都唔算係一個餐。」Aaron又指自己最愛是菠蘿包或雞尾包配一杯咖啡做早餐，原來天王的飲食習慣都好貼地呢！

周潤發與Aaron以《無雙》同時入圍第25屆華鼎獎最佳男主角，Aaron就話自己平常心，有入圍已經是肯定。（陳順祺攝）

Aaron在4月再做爸爸，太太方媛再誕下B女「二寶」，Aaron話大女Chantelle有時會有點呷妹妹醋，「有時我哋抱二寶嘅時候，大寶就會有少少呷醋，會扭計囉，會想你又抱佢。得意嘅，其實我都要學習，但係幸福嘅，係開心嘅。」Aaron感嘆最重要是小朋友健健康康地成長，她們快樂，他就快樂。

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