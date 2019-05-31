全美一叮現Stevie Wonder 2.0　22歲Kodi患視障憑靚聲直入決賽

美國綜藝節目《全美一叮》（America's Got Talent）一向都受觀眾歡迎，前年當時10歲的「小巨肺」譚芷昀更成功躋身準決賽，為港人爭光，而最新一季的《全美一叮》就於日前開鑼。在云云參賽者中，現年22歲、患有自閉症及視障的Kodi Lee憑其天籟的歌聲一鳴驚人，最後Gabrielle Union更按下Golden Buzzer，讓Kodi直接進入決賽！

Kodi獲得今季首個Golden Buzzer，能夠直接進入決賽。（影片截圖）

現年22歲的Kodi Lee患有自閉症的他只能簡單跟評判們對答，說話節奏亦比較慢，同時因為患上視神經發育不全而需要用手杖協助走路。Kodi挑選了已故著名騷靈歌手Donny Hathaway的經典歌曲《A Song For You》，並自彈自唱，一開口就技驚四座，轉音非常到位，加上用心投入，這個零瑕疵的表演感動全場觀眾。

在正式表演前，Kodi母親Tina表示發先兒子自細就喜歡音樂：「透過音樂和表演，他能夠抵擋全世界努力生存下去，因為當你患上自閉症時，很難做到正常人做到的事，表演音樂挽救了他的生命！」4位評判聽到Kodi的歌聲後非常驚訝，Julianne Hough喊到收唔到聲，連令一向出名腌尖的評判Simon Cowell都忍不住說：「這是一個我永遠不會忘記的表演！」

Kodi挑選了Donny Hathaway的經典歌曲《A Song For You》，一開口就技驚四座！（影片截圖）

過耳不忘對音頻記憶力驚人 曾在卡內基音樂廳演出

據知，Kodi在5歲的時候因為百病纏身而危在旦夕，更需要接受大手術來維持生命，盡管患上自閉症及視障，都沒有阻止Kodi在音樂方面發展。雖然他沒有英俊的面孔，卻擁有極少人能擁有的天賦。Kodi能「過耳不忘」，他對於音頻記憶想當驚人，只要聽一次樂章，就能用鋼琴彈出來。多年來，他一直在全球各地表演，在參加《全美一叮》前，他獲邀到世界知名的表演場地、紐約卡內基音樂廳（Carnegie Hall）演出。對音樂想當有熱誠的Kodi精於彈鋼琴，亦懂得彈結他，過往演出的音樂類別很廣闊，包括搖滾、爵士、R&B、流行曲及古典音樂，夢想是成為擁有成千上萬的粉絲的樂壇巨星，任何表演對他來說都是難能可貴，相信今次Kodi能夠透過參加節目來完成心願。