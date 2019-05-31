【如果這樣生活】重回台灣尋找愛情　陳煒參加相睇：好特別嘅體驗

態度決定高度？陳煒、袁文傑、洪永城、楊明、張頴康和余德丞等周五（31日）齊齊為《如果這樣生活》造勢，節目中9位藝人走訪日本、台灣、內地多處，看看別人的生活態度，分享自己的故事。當中，對愛情仍有憧憬的陳煒，更被安排在台北參與相親活動，相當刺激！

煒哥曾在2008年與台灣商人顏志行結婚並離開娛樂圈移居台灣，問到對台灣是否有情義結，煒哥直言：「當然呢個亦都係我曾經生活過嘅地方同曾經有過愛情嘅地方，所以去返呢個地方睇吓可唔可以再揾到屬於我嘅愛情。（算唔算特別鍾意台灣男仔？）其實每個地方都有好嘅男仔，睇你遇唔遇到，而今次我去參加兩次相睇活動，從來冇諗過自己有機會去相睇，所以係我人生當中都係一個好特別嘅體驗。」

對愛情仍有憧憬的陳煒，始終相信另一半必須是心靈伴侶！（陳順禎攝）

她會探訪一位在台灣一生在追求愛情的舞者，分享大家的故事。（陳順禎攝）

煒哥直言參加相睇活動相當尷尬，更稱：「其實個個條件都好好，第一輪傾偈時，我覺得尷尬，到第二輪時又要重複自我介紹，我已覺得好悶，冇得深入了解對方，每次都係自我介紹，對我嚟講麻麻地，我諗我都要喺朋友圈入面認識！（有咩擇偶條件？）至少要高過我，好人同有愛心。」