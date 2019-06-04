【白色強人】一件T-Shirt背後隱藏動人故事 馬國明：親情係無價

馬國明昨晚（3/6）現身九龍灣國際展貿中心，出席無綫重頭劇集《白色強人》首映會，為劇集造勢宣傳。劇集下星期一（10/6）晚首播，馬明心情緊張話：「之前《On Call 36小時》飾演神經外科醫生，今次係心胸肺科醫生，咁所以有好多嘢都要由頭學過，而且我都好耐冇出劇，對上一年都係出過一部劇集《深宮計》，今年呢部都算係我出嘅第一部劇，其實我都拍咗好多嘅，不過公司擺咗喺度未播啫，睇下幾時會播啦！」

馬國明與一眾演員，昨晚現出席無綫劇集《白色強人》首映會造勢活動。（陳順禎攝）

馬明透露手頭上所有劇集都拍攝完畢，稍後便會北上登台出席商演活動，表示未有打算休息，希望可以趁機增加收入，幫補家計，為家人的將來生活可以得到保障，原來背後動力來自他與母親的一段往事，談起此事，馬明兩眼通紅感觸說：「好記得當時自己讀梗書，我買咗一件價值過千蚊嘅T-shirt，有一日媽咪唔小心將我件衫染咗其他顏色，之後我發晒脾氣好惡咁鬧佢，有一個深刻嘅畫面我仲好記得，又好深刻，就係見到我媽咪踎喺浴缸度用手幫我洗個件衫，個一刻個心好痛，自問點解要為咗件衫，發咁大脾氣去鬧佢呢？」

馬國明表示親情是無價寶，在有生之年要好好孝順自己父母。（陳順禎攝）

馬明續說：「親情係無價，件衫污染咗咪買過件囉，到人大咗更加會知冇嘢可以替代到媽咪屋企人，咁所以係要經歷一啲嘢，你先會知道一啲嘢令自己成長，咁當你失去一啲嘢嘅時候，係會一定追唔返，咁所以我宜家會好珍惜同屋企人嘅關係，會去報答佢哋。」

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