洪嘉豪新歌MV搵徐天佑執導：Shine係我嘅青春

洪嘉豪過去半年一直收埋自己，終於創作出新歌《十號儲物櫃》。（資料圖片）

由幕後走到幕前嘅華納歌手洪嘉豪，近日推出全新派台歌《十號儲物櫃》，並找來Shine的徐天佑為其MV執導。天佑聽過Kaho的新歌就想到以肢體形態表達成長中的掙扎、執迷到放開的感覺。拍攝MV的時候，Kaho需要連續4小時跳彈床，跳起做不同的形體動作。本身有做運動和踢足球的Kaho，也以為能輕易完成。

洪嘉豪曾經話過Shine嘅歌曲對佢十分有意義，今次自己出歌，仲搵嚟天佑執導，能夠同偶像合作，洪嘉豪拍攝MV時十分賣力。（資料圖片）

去年Kaho舉行音樂會時，Shine以神秘嘉賓身份登場，令Kaho瞬間哭成淚人，今次難得與偶像合作，Kaho最大的感受是：「Shine是代表著我的青春，也是那時期的大男孩代表。現在我出道了之後，不少人形容我為大男孩。所以當我們走在一起的時候，就好像兩代大男孩合作，我覺得這個感覺非常深刻，也很難得。」拍攝MV前一天亦是天佑的生日，Kaho也非常有心，在開拍前準備了一個生日蛋糕，在天佑和拍攝團隊準備之際送上這個驚喜，天佑亦感到非常窩心。