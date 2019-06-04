李榮浩未能準時送生日祝福　反獲楊丞琳甜蜜留言放閃

台灣童顏女神楊丞琳迎來35歲生日，男友李榮浩每年都會在凌時凌分準時在微博發文祝福女友，不過今年就發生了一點小意外，令李榮浩未能準時出Po，不過楊丞琳的甜蜜回應，閃盲一眾網友。

和楊丞琳拍拖4年多，李榮浩每年女友生日都會準時送祝福。（視覺中國）

女朋友楊丞琳35歲生日，依照慣例，李榮浩每年都會在零時零分準時發文祝福，可是系統不給力，他一連出了4次相同的Po，令他非常無奈，「從12：00開始，發了很多次都不成功，我不發了行了嗎！」白忙了接近一個小時，只為給女朋友送祝福，可見他非常重視丞琳。

因為系統出錯，李榮浩連發4則帖文，但仍未能準時送上生日祝福給女友。（李榮浩微博截圖）

另外李榮浩首次在IG貼出楊丞琳的照片為她慶生，這張照片用了童顏filter，相中的小丞琳非常可愛，李榮浩說道，「今天是我的女孩生日，生日快樂。」簡單幾隻字卻蘊含深深的愛意。而楊丞琳亦激罕回覆男友的生日po，「一直在處理微博發文，導致打算兩個社群網站都零點整祝福我的他，害得IG沒有在零點時發出。微博當然更是沒有成功。這個突如其來的插曲，破壞了他守時的計畫。但是不管幾點發，甚至不發，我都知道他的祝福有多深～」解答了粉絲的疑慮，同時放了一個大閃光彈，閃盲大家。