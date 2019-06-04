【多圖】駱達華女兒駱欣言在網絡爆紅　17歲竟有齊女神條件！

駱達華，你還記得這個名字嗎？如果講起TVB的御用奸人，現在大家一定會想起鄭子誠，但其實十多年前，駱達華也是奸角的表表者。而他最出名的代表作，一定是《陀槍師姐II》入面強姦滕麗名一幕，其魔性盡出，奸樣令人吃驚。

相信佢呢個造型，有資歷嘅觀眾一定有印象。（《陀槍師姐II》片段截圖）

不過駱達華在2004年已與TVB解約並北上發展，事業尚算順利，亦自組公司「駱達華工作室」，接下不少工作機會。而他北上的契機就是娶了一位內地太太—盧燕，就是她鼓勵當年在TVB十分迷惘的駱達華北上發展，才成就了今天的他。

駱達華與他的妻子盧燕。（微博＠駱達華）

在內地生活了15年，他在接受其他傳媒訪問時亦坦言已經將上海變成了自己的家，現在他一年只有不多於一個月時間在香港，然而他的女兒卻成為了香港網民的焦點。駱達華女兒駱欣言（Natalie）現在17歲，已經長得婷婷玉立，早前一張在泳池邊的出水芙蓉照，更令網民們嘩然！

就是這張出水芙蓉照片。（網上圖片）

駱欣言雖然年紀輕輕，但已經遺傳了老豆的表演天份，早前曾參與一個慈善騷獻唱，十分有台型。曾經在接受傳媒訪問時，駱欣言表示自己會去探爸爸班，更十分有興趣客串一兩場戲，而駱達華亦坦言不介意女兒進入娛樂圈，前題是先畢業再說。其實駱欣言興趣十分廣泛，喜愛Metal Music，有踩板和研究塗鴉藝術的興趣，更每星期兩次到「民工學校」指導學生的英文和音樂，多才多藝之餘還有愛心，而且樣子仙氣充沛，絕對又一個「女神」的有力代表。

駱欣言（圖左）被網民笑稱有點像韓國女團少女時代的允兒。（微博＠駱欣言）

即睇更多駱欣言靚相！