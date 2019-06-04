【如果這樣生活】黎諾懿用港普訪問法籍大廚　觀眾睇完好有親切感

黎諾懿嗁普通話為首集《如果這樣生活》增添唔少趣味。（影片截圖）

無綫節目《如果這樣生活》搵嚟袁文傑、李佳芯、張頴康、余德丞、朱千雪等人，分別去到日本、西藏、四川等不同地方作不一樣的體會。節目首集，有黎諾懿帶觀眾到雲南大理歸隱田園，曾自認普通話非常有限嘅佢，早已在IG貼文預告：「星期一和星期二，有我國語教父獨門普通話，此節目含有大量港普，希望大家聽得明，唔明唔緊要，當睇韓劇，有字幕的。」

法籍大廚Gil應該都聽得明黎諾懿嘅港普。（影片截圖）

由城市準備出發去到「蟠曲村」嘅黎諾懿，喺路邊截車：「c知，你憧懂去蟠曲春嗎？可以車我過去嗎？」如此港式嘅普通話，聽落好笑又有親切感。黎諾懿去到蟠曲村探訪一位寧願放棄米芝蓮廚師職位嘅隱居法籍大廚Gil，呢位人兄雖然係法國人，但普通話尚算流利。

「禾嘗追多衣個lur」（影片截圖）

二人去完街市買餸後，再落田搵食材，期間法籍大廚介紹黎諾懿食生蠶豆時，黎諾懿似乎有少少疑問：「ka以生痴da嗎?」試食之後，黎諾懿就話：「狠艇，味道狠像Yu本狠龜DA擺的…哎Yumi(字幕:這個味道很像日本很貴的白色玉米）」，聽到法籍大廚表示生蠶豆對男生好時，黎諾懿即時好開心咁話：「娜禾要載痴多衣den，因為禾嘗追多衣個lur呀。(那我要再食多一點，因為我想追多一個女兒)」其實，喺整個對話之中，黎諾懿不時加入「喎」、「呢」等港人獨有嘅助語詞，唔少網民睇完之後都笑指佢嘅港普更勝鄭伊健，亦有網民指至少黎諾懿肯講，咁就已經係成功咗一半，其實講普通話歪歪哋，咁咪仲有親切感！