被詹秉熙老婆鬧大眾坑渠　顏仟汶發聲明絕交：做朋友都有底線

詹秉熙同顏仟汶不時齊齊出席朋友活動。(顏仟汶fb圖片)

現年48歲的顏仟汶自從同圈外老公離婚後，不時被傳搭上嘅57歲詹秉熙，由於二人一直以契哥、契妹相稱，加上詹秉熙與太太Sandy結婚30多年，事件令顏仟汶變為「小三」。

48歲的顏仟汶與80年代無綫小生詹秉熙年前上契後，去年多次傳出緋聞，但二人一直否認。(顏仟汶fb圖片)

雖然顏仟汶同詹秉熙早已否認過緋聞，但又不時被影到出雙入對，未知是否因而激嬲詹秉熙太太Sandy，並透過Whatsapp大鬧顏仟汶「大眾坑渠」，有人身安全受到威脅嘅顏仟汶，除了在今日發出聲明表示與詹秉熙絕交，她表示:「做朋友都有底線，就此拜別」。顏仟汶更透露正考慮如有需要將報警及向法庭申請禁制令。

聲明如下：

「本人顏仟汶，近日受到詹秉熙及其太太詹翟秀萍電話騷擾，指控有關介入其婚姻問題。本人特此作出聲明：

1.本人和詹秉熙是同業同行的同事關係。

2.過去、現在和將來，詹氏夫婦婚姻出現任何變化或關係，與本人無關。

3.本人不願與詹秉熙先生於工作上，再有任何合作。

4.本人日後如再受到任何來自詹氏夫婦騷擾、誣捏或誣告，必會採取法律行動。

5.由於人身安全及日常生活受到嚴重影響，本人將考慮向法庭申請禁制令，禁止詹氏夫婦接觸本人。

6.為免令人再有誤會，由即日起，本人與詹秉熙絕交。