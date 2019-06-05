蒼井優閃嫁日本「殿堂級」醜男　交往不足兩個月

33歲日本氣質女星蒼井優和42歲諧星山里亮太閃婚，二人才祕密交往兩個月，震驚日本演藝圈，更有網民稱這個消息是「令和最大衝擊」。

日本33歲氣質女神蒼井優閃嫁日本最醜男星山里亮太。（蒼井優IG：@aoiyuuu）

沒有人想過有「森林系女神」、「鄉民老婆」等美譽的蒼井優，竟然會情定山里亮太，山里亮太不僅比蒼井優年長9歲，他更連續3年在日本獲選最醜藝人冠軍，二人共諧連里，堪稱「美女與野獸」的組合。

蒼井優和山里亮太透過共同朋友山崎靜代認識。蒼井優於2006年因主演電影《扶桑花女孩》和山崎靜代成為好友，而山崎是山里亮太搞笑組合「南海甜心」的拍檔，三人相約吃飯，蒼井優和山里亮太發現互有好感，認識一年多，四月份開始交往，不足2個月低調登記結婚。

蒼井優過去交往的男星位位都是型男。（視覺中國）

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蒼井優除了氣質空靈，演技精湛，過去獲得不少獎項肯定，不僅事業亮眼，蒼井優的情史也相當豐富，而過去交往的對象大都是男星，包括岡田准一、大森南朋、鈴木浩介、三浦春馬等，更曾被拍下與創作男歌手石崎Huwie密會，全部都係型男！大家萬萬想不到蒼井優最後竟然情定「殿堂級」醜男諧星山里亮太，而且只是交往了兩個月就閃婚，相信是山里亮太的一片真誠和睿智打動女神芳心吧！

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