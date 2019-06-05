傳碧咸封殺大仔女友Hana嚴禁入家門　希望Brooklyn專注學業家庭　

碧咸（David Beckham）大仔Brooklyn Beckham自從與嘉兒莫蕊茲（Chloë Moretz）分手之後，極速換了幾次畫之後，去年底終於情定模特兒女友Hana Cross，穩定交往大半年。Hana經常出席碧咸的家庭聚會，更會與男友一家結伴出席公開活動，早前又獲邀出席Victoria的家庭生日飯局，正當大家以為Hana獲得未來老爺奶奶認可之際，近日卻傳出碧咸封殺Hana的消息。

Hana Cross 經常出席碧咸的家庭聚會，圖為Victoria 的45歲生日飯。（Victoria Beckham IG：@victoriabeckham）

據英國《太陽報》（The Sun）報道，碧咸一家早前到邁阿密度假，他和老婆Victoria都分別有在社交網站分享全家福，卻獨欠平日經常出現在家庭聚會的Hana，有指Hana當時人在附近，但被碧咸禁止出現。

早前碧咸一家到邁阿密度假，即使Hana在附近，也沒有被邀請參與聚會。（碧咸IG：@davidbeckham）

碧咸本來一直對大仔採取開放態度，但最近他對於兒子與女友愛得過份高調，早前二人出席康城影展，當街激動爭吵，事件更被傳媒廣泛報道。而二人相戀以來，感情大起大落，Brooklyn更經常為此而情緒低落，碧咸夫婦非常憂心。再加上Brooklyn戀愛大過天，日日掛住拍拖，荒廢學業，令碧咸看不下去，所以禁止他與女友過從甚密。其實碧咸並非想要捧打鴛鴦，只是希望囝囝節制一下，學識平衡家庭戀愛和學業。

Hana 同碧咸一家關係非常好。（Hana Cross IG：@hancross截圖）