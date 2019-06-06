【怪你過分美麗】惠英紅首拍內地時裝劇　微博貼金句網友力推

影后惠英紅（紅姐）近年將重心轉移電影上發展，幾乎一年出產三部或以上電影作品，而且演技屢獲肯定入圍多個電影頒獎禮的《最佳女主角》，至今累積14個影后殊榮，在中港台演藝圈中有一定的影響力。而相隔9年再拍電視劇的紅姐，就在今年推出《鐵探》大受好評，被視為是視后的大熱人選，精湛的演技睇到香港觀眾拍案叫絕。

這一邊廂香港觀眾睇到甚是過癮，另一邊廂內地觀眾同樣受惠，皆因紅姐相隔4年之後終於要拍內地電視劇《怪你過分美麗》，有別以往劇種該劇將會是她首部內地時裝劇，消息一出即引起廣大網民瘋狂討論同力推，非常期待她同其他演員大鬥演技，可見紅姐的魅力有幾咁強勁。

惠英紅相隔9年再拍香港電視劇大獲好評。（劇照）

過去紅姐在內地拍攝的作品中幾乎清一色都是古裝劇，就好似《傾世皇妃》﹑《唐宮燕》﹑《隋唐英雄5》﹑《金釵諜影》…不是飾演皇后就是太后，角色定位太過於局限。而今次在《怪你過分美麗》中她將飾演阮荔華，是一位已息影的影后，角色就猶如為她量身打造似的，皆因現實生活中她已是影后一名，只是還未息影而已，不禁令人覺得該劇只是借她身驅，透視著真實演藝圈中影后息影之後的狀態，由她來擔演確實最合適不過。

紅姐過去拍的內地劇大多以古裝為主。（大玉兒傳奇微博圖片）

該劇故事主要圍繞女性與女性之間的鬥爭，講述了總監莫向晚（秦嵐飾）如何為捧紅自家藝人，而將不同的人玩弄於股掌之間，而阮荔華就是其中一個。正因為紅姐在劇中是秦嵐的簽約藝人，網友們都非常期待她們兩人能夠鬥戲，相信火花四濺，更封他們是次合作為「神仙組合」。另外，網友們對於是次劇組的選角非常滿意，集合了老中青三代不同性質的演員，並不只是一味用小鮮肉演員，對該劇非常有信心。

雖然紅姐已經是女主角級別，但過去她所拍的內地劇均只是做配角，而今次的劇集她同樣地做配角不過只是客串性質。雖然只是客串但她都非常重視，更在自己微博宣傳說道：「不管你是三十歲、是四十歲、還是五十歲，年齡從來不是人生的界限，任何時候都可以從頭來過。我是演員阮荔華。」網友們都紛紛留言話必追，更認為該角色非常適合她期待過分美麗的阮荔華。雖然女主角是秦嵐，但似乎不少人都是因紅姐的光環而去支持該劇的，「本來完全不想看的，結果紅姐你演了。」搞到小編都好期待。

飾演影后一角簡直對她來講適合不過。（怪你過分美麗微博圖片）

網友非常想睇秦嵐同紅姐鬥戲。（怪你過分美麗微博圖片）

遂格睇紅姐內地劇美照：