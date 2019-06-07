【入住請敲門】與林婷合體再挑戰撞鬼酒店　莫竣名：今次有新形式

莫竣名同林婷合體主持新一季《入住請敲門》。(影片截圖)

由莫竣名同林婷主持嘅ViuTV節目《入住請敲門》深受觀眾歡迎，由於第一、二季先後去過泰國、馬來西亞等出名猛鬼嘅國家，連莫竣名都擔心已經無嘢好拍，但靈探點同鬼怪嘅嘢真係數極都仲有，所以新一輯《入住》又嚟喇，節目更順應網民嘅要求，安排莫竣名同林婷一齊出擊，並且加入MIRROR成員邱士縉(Stanely)同盧瀚霆(Anson)，地點雖然係第一季去過嘅日本同台灣，但據知4位主持人將會走訪台中、嘉義、新竹之後再轉戰日本關西，而集數亦預計由過往嘅10集加碼至15集！

林婷透露同上季一樣，今次拍攝全程都有師博睇實。（資料圖片）

身在台中嘅林婷接返《香港01》訪問時，透露今次拍攝需時一個多月，由於過往同莫竣名都係分開探險，所以難得合體感覺十分新鮮：「今次都係繼續入住唔同嘅酒店，但都會有靈探點，不過觀眾就唔使淨係再睇我同莫竣名嘅睡相，因為多咗Stanely同Anson，哈哈！」集數加碼，問到薪酬是否同樣加碼，林婷就表示「滿意」。而被網友封為「沙膽哥」嘅莫竣名，就表示今次將會以另一種形式探靈，但至於係乜形式，佢就監製未有同佢交代：「唔係唔想講，係我自己都唔知！哈哈！佢哋淨係話而家係拍緊《入住4》，但點解無咗《入住3》？一個謎，不過應該都係gimmick。」

同過往一樣，莫竣名都係無特別準備任何嘢就出發拍攝新一季《入住》。(影片截圖)

節目雖然開拍才一星期，不過林婷前晚開live時就透露已經遇到「怪事」:「有幕係我check房時，突然間有人好大聲嘭一聲拍門，我成個人彈起咗，開頭以為係MCM(莫竣名)，點知出房唔見有人，我開頭都唔驚，因為一直都以為係佢，點知到而家佢都否認，所以就開始識驚，又唔係好靈異，係驚嘅經歷。」