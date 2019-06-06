44歲林志玲成6月新娘　宣布嫁37歲日本男歌手：讓我們一起幸福！

44歲的「台灣第一名模」林志玲周四（6日）突然在微博以及IG宣布與37歲的日本男團「EXILE 」AKIRA閃婚，她留言指：「愛與勇氣，我結婚了！有大家一直以來的愛與支持，我真的很幸運。親愛的每一個你，讓我們一起幸福。」

郎才女貌！（IG圖片）

剛成為幸福的六月新娘林志玲除了上載與「新郎」AKIRA的合照外，她更上載一張親筆信寫道：「我結婚了！也希望每個相信愛情的你和妳，都能擁有屬於自己的幸福。」

相當有誠意！（林志玲微博照片）

而AKIRA除了轉載林志玲的微博，寫道：「我會讓妳幸福一輩子！」外，亦透露自己與林志玲小姐於6月6日結婚了。他指二人在８年前因共同主演舞台劇時相識，去年年底開始交往，更大讚老婆不論任何時刻，都以笑容接受自己、包容自己，相當幸福！而經紀公司表示，雙方先在6日在台灣、亦會在日本東京辦理結婚登記。

好有心呀！（微博截圖）

二人8年前因舞台劇《赤壁～愛》扮演夫婦相識！（微博照片）

公開聲明！（FB圖片）

林志玲在新聞稿中表示，「婚宴目前未定，將來如果有其他計畫或是影像，會再與大家分享。當然，兩人也期待未來能夠擁有新的生命加入這個家庭。」，希望二人三年抱兩，百年好合！

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+ 6 + 5 + 4

林志玲出道以來除了和馬桶太子爺邱士楷傳緋聞，和言承旭的一段情更情纏17年，而AKIRA前女友則是美腿女神長澤雅美。

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