林志玲44歲披嫁衣　尋找幸福沒有界限：大眾不要以年齡來定義女人

志玲姐姐出嫁了，嫁給日本男星日本組合EXILE成員AKIRA，一個與她匹配的男人，令人倍感安慰。 不是說一個女人必定要以結婚為人生目標，而是能在世間中找到一個真正懂得自己的好，能與自己互相扶持的人，是一件值得慶幸的事。

林志玲與丈夫AKIRA今日分別在自己的社交平台公布婚訊。（AKIRA微博圖片@EXILE-AKIRA）

林志玲被譽為「台灣第一名模」，擁有高學歷、高顏值、高EQ，還有高䠷身材，性格溫文爾雅，說話總是溫柔婉約，以仙女美貌著稱，既知性美麗優雅，又成熟性感嫵媚，是公認的女神。

志玲姐姐即使年屆44歲，但仍保持着少女身段，是公認的女神。（林志玲微博圖片）

可是正因為她那麼完美，在情路上總是跌跌碰碰。多年來，志玲身邊出現過許多疑似對象，從富商邱士楷，到政商界名人殷琪外甥楊仁沛，都曾與志玲傳出緋聞，當中與言承旭情的一段情最為人所熟悉，二人情纏17年分分合合，兩年前更一度傳出他們復合的消息。每當大家以為志玲終於有着落，但她總是差那麼一步，就與幸福擦身而過。

志玲曾定下30歲左右結婚的目標，即使過了適婚年齡，她也沒有將就嫁人。（林志玲微博圖片）

雖然如此，志玲沒有對愛情失望過，她堅持「一直在尋找對的人」，即使一直等了又等，由原本定下目標在30歲前披嫁衣，一直延期到40歲，仍未找到對的人，但她從沒有因為「時間到了」而將就。志玲曾說過希望大眾不要以年齡來定義女人，她說：「老是生命必經的過程，人的年齡就是會越來越大，只能告訴自己心境青春，就會永恆。」而她對於婚姻有自己的看法，「有人認為結婚會讓生活改變而去結婚，對我自己來說我要為了喜歡一個人想要和他在一起而結婚」。

祝志玲姐姐和AKIRA幸福。（AKIRA微博圖片@EXILE-AKIRA）

如今志玲終於找到那個「對的人」，她在社交平台公布婚訊，附上一張手寫信，其中一句「我一直堅信，只要我努力相信愛情，愛情有一天會眷顧於我」，只有認真對待愛情的人，才不介意一直等待，志玲對婚姻不將就，終於迎來幸福，丈夫AKIRA在婚訊上寫道：「雖然自己還有需要成長的地方，但我今後一定會好好珍惜她與她的家人。」這段愛的宣言踏實而窩心，祝二人幸福。