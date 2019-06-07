黎諾懿普通話水平無人能及　揚言自己站在巔峰太孤獨

無綫綜藝節目《如果這樣生活》在本月3號首播，首集是黎諾懿擔任主持到雲南介紹這地方。首集播出後反應十分良好，不過焦點卻不是諾懿介紹雲南，而是諾懿說的普通話。今天他出席TVB的活動時候說到很不好意思：「其實我一早已經知出事，監製當初同我講會出我兩集已經知大件事。我以為一人一集，咁我講普通話都唔係好覺眼，但點知出兩集就加埋40分鐘會好覺眼。我預先都同大家講當韓劇咁睇，係會有字幕，其實TVB多咗一個韓星，希望大家唔好咁著重我講普通話身上。」

今天（6日）黎諾懿出席TVB的「6月星辰」活動。（梁碧玲攝）

諾懿更借著與《香港01》這個訪問機會呼籲一件事情：「所有小朋友唔好學我呢個反面教材，小時候要畀心機讀書，唔好好似哥哥我咁樣講得唔好，語言好緊要，尤其是我個仔唔好學爸爸。」諾懿直言就算想教兒子說普通話但老婆也不會批准，所以他想到一個兩全其美的方法：「我嘅英文同普通話都唔好，所以我打算同囝仔一齊去啲教學親子班，咁呢啲班一定要家長係身邊陪伴，咁我可以扮晒嘢陪佢，而我係身邊學，畀一個人錢兩個人學咁幾好呀。」

諾懿表示今年生日願望除了身體健康之外，更希望今年努力能再追多一個女兒。（梁碧玲攝）

另外除了諾懿的普通話站在巔峰，他的好兄弟鄭伊健水平外界一致認為是跟他差不多，但諾懿否認這一點，立刻幫伊健澄清：「我最近嗰節目有同佢用普通話做訪問，咁大家都好期待雙雄一齊做普通話訪問會係點呢？但原來唔係，佢一直幫我翻譯，連『嘉賓』佢都識講，Ok呀佢講得。反而話以前陳豪佢好猛料，講得非常唔好，但依家話係我拋離咗佢幾條街。但呢件唔係值得光榮一件事，所以陳豪唔好再學普通話啦，同我拉返少少近距離，自己一個站係巔峰好孤獨。」