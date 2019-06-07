陳雅倫密密接內地商演　慨歎香港賺錢機會少

歌手陳雅倫（Ellen）昨天（6日）到TVB出席《流行經典50年》節目錄影，她指已有一段時間沒有到TVB，這次來到全因節目組打動了她：「佢哋好有誠意，同我夾期夾咗成年，我今次終於有時間嚟，當然要唱我首本名曲《隨便坐》，因為都係當年《勁歌金曲》第一位。」

談到為何要足足要一年後才能到《流行經典50年》，Ellen解釋：「我成日返大陸做商演，因為我簽咗一間內地公司，每逢星期四、五同六都要飛，咁啱呢個節目又係呢個時間錄影，所以次次都撞期。今次終於夾到時間啦。」

Ellen對自己要求很高，所以今天表演會有一點張。（葉志明攝）

Ellen為工作常常中港兩岸走，她直言非常辛苦：「其實返去內地工作，天氣會比較差，飲食方面都唔習慣，尤其北京真係好乾燥，我留一星期都頂唔順，空氣又差，所以返到香港真係好開心。」但近年不少藝人因為內地薪酬高，所以相繼北上賺人民幣，Ellen笑言錢也不是那麼好賺：「還好，但都係夠食兩餐，咁要成日兩邊飛辛苦呢。香港呢邊搵錢機會越來越少，不過我之後都會喺香港拍劇。」