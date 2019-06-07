張才人公開南太鉉一腳踏兩船證據　曖昧期擅自公開戀情再謊稱單身

前WINNER成員，現South Club隊長南太鉉，4月中與大3歲的女歌手張才人認愛，兩人通過拍攝tvN綜藝節目《工作室》而認識，獲不少粉絲祝福。可是戀愛公開不足兩個月，張才人昨天（6日）在IG上貼出另一女生與南太鉉的對話，大爆他疑似一腳踏兩隻船。

張才人在個人IG上，一共上傳了5張南太鉉與其他女姓的對話截圖，她更上傳證據，證明對話截圖由當事人（該名女姓）親自提供，目的是為了向張才人道歉，以及把南太鉉劈腿的證據公開。雖然張才人已刪除相關照片，但相片已在韓國各大網絡上瘋傳。當中的對話內容講到，該名女生質問南太鉉是否仍與張才人交往，更指有朋友目擊二人到戲院拍拖。可是南太鉉竟自稱單身，更反問對方：「說實的，之前姐姐你也不是想與我交往嗎？」而對話中可見，本月5日南太鉉仍有與疑似成為小三的女性見過面。

張才人昨晚在IG上大爆南太鉉疑似劈腿，現時已刪除所有照片，講到男方在曖昧期間擅自認愛。（Facebook/@idolinews）

南太鉉疑似一腳踏兩船證據逐格睇：

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最後得悉南太鉉大話連篇，誤當小三的女生於是主動聯絡張才人並向她道歉。該女生表示如果知道兩人仍未分手，絕對不會與南太鉉交往，可是男方一直堅持自己單身，只是張才人公司要求不能發布分手消息。於是張才人把所有對話截圖公開，更大爆當初她仍與南太鉉處於曖昧期間，男方就單方面公開戀愛消息，更講到「自己做事就是這樣」。張才人最後也講到，公開證據的目的，只是不希望之後有更多受害者，暗示男方是一位渣男。

張才人和南太鉉合作tvN綜藝節目《工作室》而認識，可是認愛未夠兩個月就傳男方劈腿。（《工作室》截圖）