【如果這樣生活】李佳芯無悔30歲轉做演員：有段時間要借錢度日

回望過去6年嘅演員日子，李佳芯甚為感觸。（影片截圖）

無綫節目《如果這樣生活》昨晚一集有女神李佳芯（Ali），拉大隊去到西藏高原拍攝，李佳芯回望6年前由有線電視嘅主拎，加入無綫做演員嘅日子，她表示當時身邊有不少人反對，最大原因係怕佢會將所餘無幾嘅青春輸掉，但佢仍然堅持一搏。「一開始點解會嚟公司？係因為真係鍾意拍劇，無收入到點樣？零囉。有段時候可以真係話係用借錢度日嚟形容，基本上銀行提唔到100蚊呢啲……我好多同事都試過。」

加入大台後，李佳芯第一次拍劇就係咁同楊明錫。（影片截圖）

加入大台後，李佳芯雖然參演不少劇集，但角色唔係小三就係情婦，而對於自己嘅幕前初吻，李佳芯至今依然印象深刻。「第一次拍劇係得兩三場戲，我係飾演對前男友狂追猛打嘅角色，搵到對方之後同佢講『我唔係無咗你』然後就係咁錫錫錫，我第一次開鏡就要咁錫，嗰時心理創傷幾大，話晒我都係女仔人家。」李佳芯口中嘅前男友，正正就係《單戀雙城》嘅楊明，二人於劇中一見面就係鍚同鍚，對於當時仲係新手嘅李佳芯嚟講，又確係充滿難度。

「十年前都搭過瑪尼堆，當時心態同而家好唔一樣，當時覺得疊得愈高愈好，而家覺得其實高唔高，唔緊要最緊要係疊得穩。」（影片截圖）

對於唔係做小三就係做情婦嘅日子，李佳芯表示：「嗰時係開心，唔會有時間唔開心。因為入到嚟，初初係真係無人搵我做嘢，心態係你搵我做小三即係有戲做啦、即係有得發揮啦，演員心態就係咁。」聽落其實都幾無奈，不過最慘嘅係當觀眾入晒戲時，會真係當你小三嚟鬧。「聽過最難聽咪就係，有啲好投入嘅觀眾會覺得佢真係好賤格、個樣都真係好狐狸精。」相信大家對李佳芯喺《巨輪II》中，被吳岱融飾演嘅鷲哥大鬧「臭雞」都仲好有印象。