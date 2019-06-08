成功邀米高奧雲做代言人　沈慧林：我係利物浦Die Hard Fans

香港陀飛輪腕錶著名品牌萬希泉（Memorigin)創辦人及總裁沈慧林（William)，昨日（7/6）現身金鐘與英國名宿Michael Owen（米高‧奧雲）出席記者會，吸引了大批海外傳媒到場採訪。

總裁沈慧林（左二）與奧雲（右二）手持金球，董事金鈴（左一）及總經理羅凱威一同進行啟動儀式。（葉志明 攝）

William表示腕錶靈感來自於英超球隊利物浦：「因為我好鍾意足球，又係利物浦die hard fans，我以前睇波嘅時候，好鍾意睇奧雲，當然奧雲佢效力過皇馬及曼聯，但對於我嚟講都冇所謂，我真係因爲佢而鍾意足球，亦因爲呢份情意結，再加上一個香港嘅品牌如要衝出國際，係要搵到一啲國際性嘅名人去支持及合作，先能夠將香港牌品帶出國際。」

William見到自己偶像奧雲又是合作伙伴，心情非常興奮。（葉志明 攝）

William透露能夠邀請奧雲團隊合作，只靠這4個字「工匠精神」：「因為我哋真係實實在在咁做一隻高性價比嘅表，其實佢哋對東方文化都好欣賞，咁當然佢哋睇到有唔同嘅要求時，我哋都做到佢哋嘅要求，所以佢哋仲覺得難得，所以成件事到宜家，每一步都行得好實在。」此外，William亦大讚奧雲在腕表設計上花盡心思，更把足球元素融入腕表這種精巧細緻的工藝之中。」

英國足球名宿奧雲出席自己有份設計著名腕錶發佈會。（葉志明攝）