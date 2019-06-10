高海寧曾怕被誤解決心封胸　30歲後釋懷：欣然接受大家覺得我性感

節目訪問中，高Ling透露入行初期曾因為負面新聞而感到抑鬱。(影片截圖)

於《婚姻合伙人》擔正嘅高海寧（高Ling），入行至今，因其火辣身材而為佢帶來不少掘金機會，早年拍節目《美女廚房》時，身穿背心的佢被大象抱起致雙峰幾乎破衣而出，至今依然係經典之一。不過，日前高Ling接受商台節目《1圈圈》訪問時坦言曾十分抗拒「性感」一詞。「因為我唔覺得自己性感，同埋性感好似令到大家太focus喺我身材，睇唔到我努力工作，所以當時好抗拒，有段時間我話要封胸，希望大家改變對我嘅睇法。」高Ling如此抗拒是因為她怕別人將性感與唔正經連在一起，雖然家人朋友甚至佢自己都深明自己是什麼樣的人，但為怕被誤以為「唔係幾好嘅女仔」，所以決定「封胸」

「通常性感女仔就被答號唔係幾好嘅女仔，我自己好清楚我唔係咁嘅女仔，所以當時抗拒。」(sammkoling IG圖片)

「直到29歲左右我開始反思，呢世人到底做咗乜，好似一直為人哋而活，因為介意人哋點睇，揀衫都要樽領，嗰陣我想做返自己，想著我鍾意著嘅衫、想為自己開心而去做返啲野，突然睇開咗。而家心態係好欣然接受大家覺得我性感，覺得性感係褒義詞、係一種讚美，唔係個個女仔都可以被人讚性感。」高Ling指現時就算係著樽領衫都會被讚感，自己亦不再介懷別人的眼光。「我擁有爽朗嘅性格，同時又可以係優雅又有女人味嘅性感女人，我覺得好好。」對於近年由花瓶變為演技派，高Ling笑言:「會諗封胸嗰段時間好似好無謂，但都係其中一個階段。」好在高Ling諗通咗，唔係那來咁多福利圖。

