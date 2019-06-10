【退休女皇】姜濤劇中成日頂撞景黛音：現實中我一早畀阿媽摑死

ViuTV全新劇集《退休女皇》今天（10日）舉行記者發布會，男主角方面ViuTV找來迷倒萬千少女的姜濤飾演。第一次拍劇擔任男主角，他謙稱自己是「第二男主角」：「開始拍嘅時候好緊張，因為同前輩合作，亦都係我出道後第一次演戲，有各種擔心。不過好好彩拍攝順利。不足地方一定有，但景黛音小姐佢同我講用最自然方法拍戲就好。」

姜濤在《退休女皇》中的角色名字是姜太民，這名字是由景黛音親自改的，因為他喜歡的韓國藝人名字叫李泰民。（梁碧玲攝）

姜濤表示角色方面十分囂張和驕傲，感覺給人內斂和害羞的他直言與自己性格不太相似：「其實都幾難演，所以我好努力咁搵我同呢個角色嘅一個共通點。我劇裡面仲要成日頂撞景黛音小姐，如果係現實中我一早畀阿媽一巴摑死咗。」

姜濤覺得作為一名專業藝人，在拍戲過程要快速投入，因為這樣才顯得是專業。（梁碧玲攝）

今天《全民造星II》在社交網民上發布了99位參賽者的造型照片及網上投票活動，其中99號的參賽者陳卓文的服裝造型與當年姜濤的造型相撞，原來姜濤早已率先觀看，他說：「好榮幸有人學我，佢學我可能因為佢欣賞我，同埋今屆佢係我印象最深刻，我轉頭應該會投票畀佢。」