《教束》比《白色強人》更有驚喜　節奏明快演員組合新鮮

時間有限、劇集無限，一套劇要留得住觀眾，第一集好重要，周一（１０日）無綫、Viutv分別有三套劇首播《白色強人》《教束》《退休女王》，《白色強人》看得出無綫下重本製作，有水準是正常，不過論驚喜度，《教束》是三劇之首，全劇２２分鐘你不會有悶場，那種看完覺得爽快，很想追看的感覺終於出現，老實說，之前沒有一套ViuTv劇，看完第一集會令人想看第二集，但這次做到了。

劉俊謙飾演合約老師，表現出色。(IG:lauchunhim.terrance)

可能從小受無綫劇影響，總覺得ViuTv劇集節奏好奇怪，好慢，但今次《教束》沒有，故事講主角新晉老師盧文達（劉俊謙飾）為免被校長（廖啟智飾）炒魷魚，不惜預先派試題給學生，最後被副學長（陳秀雯飾）發現，她威脅劉俊謙要令一班壞學生搶到學生會的主導權，節奏明快，第一場戲已捉住了觀眾，已明白主角盧sir這位新晉老師的慘況，每個學期以學生成績分數定生死，揭示香港老師的慘況而不說教，２２分鐘迷你劇，好多時有人說篇幅短，沒有時間在第一集令觀眾清楚故主綫，建立角色，但《教束》就做到，盧sir、岑珈其等一眾百厭學生，校長，副校長各個性格兩三場戲已交待了他們的性格，梁sir(朱栢謙飾）是盧sir天敵，final boss 是廖啟智，全在第一集清楚交待給觀眾。

《教束》第二集依然水準，保持著有追看性。（《教束》截圖）

而第二集亦承接到第一集的強勢，沒有拖泥帶水，觀眾仍然有爽快感覺，最令人興奮的是每個角色的真實感，各個有黑暗面，亦有真實感，事件發生得情理之內，意料之外，特別要讚劇中不時出現男主角的幻想場面，有趣味很黑色，而不會令人有尷尬感覺，總括而言，《教束》是迷你劇很好的教材，尤其是ViuTv之後製作的，節奏明快，令人看完賞心悅目，要做到這個水準，劇本要相當紮實才做到。