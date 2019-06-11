【白色強人】首集伏筆多追看性強　唯一令網民不滿竟同日劇有關！

由郭晉安、馬國明、唐詩詠、李佳芯、張曦雯等主演的TVB新劇《白色強人》昨晚（10日）首播，此劇故事主要圍繞醫生救急扶危情況以及探討醫療改革問題。劇集開首節奏明快，佈下多條伏綫吸引觀眾追看，其中三車連環相撞，有傷者被鋼筋插穿腹腔引致嚴重內出血，飾演醫生唐明的馬國明插手，不依程序強行即時搶救，畫面既緊張又刺激！

難得喺首集所有主演都出晒場！（劇照）

1. 拍攝手法讓觀眾身歷其境

《白色強人》開首第一節，一如以往的醫療劇以醫院最前線的戰地──急症室帶入故事，一個急症室幾個情景，利用小女孩𠝹手、搭棚工人高處墮下、年輕女性患厭食症、運動員食物中毒的情節來表達急症室緊張的環境，有助觀眾融入急症室的世界，但人物多，介紹篇幅亦多，第一節尾未出現一個好強的懸念。

拍法夠晒誠意！（電視截圖）

小妹妹𠝹手...（電視截圖）

點撃下圖睇下有幾勁！

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2. 伏筆多追看性強

除了醫療個案外，劇集情節埋下不少伏線，例如馬國明與唐詩詠的關係、馬國明為何會違反醫生操守、副院長郭晉安和院長姜大衞的矛盾和李佳芯郭晉安之間的神秘關係，無一不勾起觀眾的好奇。追看性強，相信刺激收視逐步上升劇集！

令觀眾期待下一集！（劇照）

3. 真實度極高

醫療劇必須努力做到更加真實，才能讓觀眾放下懷疑，不然必會大打折扣！為了呈現真實場面，劇組除了搭建了一個像真度極高的急症室，其中手術室場面更用上真實的醫療器材，首集的開腦手術以及穿透性腹部創傷手術，場面逼真，甚至有點嚇人的程度，可見製作相當認真！

開腦手術！（電視截圖）

點撃下圖睇有幾逼真！

4. 被質疑抄襲日劇《Doctor-X》和《醫龍》

《白色強人》播出後，休班醫生馬國明不依程序強行幫鋼筋插穿腹腔引致嚴重內出血的傷者一幕，被不少網民指與日劇《Doctor-X》大門未知子的角色形象相像，一樣係直言敢諫兼醫學高明的大醫生。另外，劇中的手術室和勾心鬥角的場面似足2002播映的《醫龍》等等，均令網民不滿。雖然如此，《白色強人》能夠在醫療劇上大膽加入富有本土的時事議題和政治話題，對香港觀眾而言依然有新鮮感。

大家又覺得呢？（網上圖片）

唔少人都咁講!（網上圖片）

《Doctor X》第6季回歸，大家可以睇睇！ （網上圖片）