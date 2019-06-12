《BB來了》續集有怪獸家長出現？　黎諾懿：將重任交畀李佳芯啦！

《BB來了》續集將於10月開拍，並由原班人馬上陣。（劇照）

大台劇集《BB來了》去年播出時深受觀眾歡迎，亦令李佳芯初嘗視后滋味。劇集難得叫好叫坐，有消息指大台將準備喺10月開拍續集，求證於主角黎諾懿時，佢就大方承認，並透露日內將會與劇集監製見面。「我收到嘅構思係原班人班拍，不過由於幾隻允豬都已經係Trouble Two（兩歲反叛期），所以都要睇下到時邊個會跟我咃多啲再決定。」李佳芯自去年接受子宮囊腫切除手術後，全面暫定拍劇，《BB來了》續集是否其「復出」之作，黎諾懿就好有信心咁話：「我話咗佢唔拍我唔拍，因為當初我哋好困難咁去完成呢件事，如果續集無咗呢個媽咪就已經唔係嗰回事。」

允豬要讀書，相信李佳芯呢位媽媽好大潛質做怪獸家長。（劇照）

題材方面，黎諾懿雖然唔多肯定，但他認為離不開小朋友教育。「因為監製嘅小朋友都就快讀書，佢應該喺呢個題材上有好多發揮，加上小演員唔易搵，所以更加係會以小朋友為主，唔會有小三、外遇嗰啲架啦。」去年劇集為李佳芯帶來視后寶座，黎諾懿笑言可以將重任交予對方，並指自己只係「扶助」性質。「不過你問我會唔會想憑續集去攞獎，我可以話俾你知我幾時都想，因為呢個係答謝台前幕後工作人員嘅機會，我真係無時無刻都想攞獎，亦希望今次可以成功。」

黎諾懿對於續集嘅教育題材有非常多意見可提供，因為佢最近都不停同小春雞去幼稚園面試，並深感香港教育制度非常失敗。（lokyilai IG圖片)

對於續集嘅題材－－教育。家有二歲小春雞嘅黎諾懿透露自己都被呢個問題困擾。「自己都同個囝去咗6間幼稚園，完全唔明點解香港教育制度係咁失敗，佢讀PM班價錢真係貴得可怕，但唔讀又 接唔到……聽朋友講幼稚園面試係要小朋友去裝飾蛋糕，兩歲人仔點會識？我個仔應該淨係會食咗個蛋糕。」黎諾懿笑言並不擔心囝囝無書讀或者輸蝕，因為自己本身都唔係讀書叻。「男人最緊要有信心，見多啲世面。不過，我一定要佢學好英文同國語，其他可以唔理。」