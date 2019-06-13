李一桐8劇未播蓄勢待發　收割5大男神完勝吳謹言　

深受香港男士喜愛有「最美黃蓉」之稱的內地女星李一桐，自2017年主演新版《射鵰英雄傳》飾演黃蓉一角紅遍兩岸三地之後，繼而人氣開始下滑不勝從前。去年只是推出一部劇集《媚者無疆》的她，不及同是由內地金牌監製于正一手捧紅的28歲吳謹言，推出一部清宮劇《延禧攻略》成為去年討論度同最受歡迎的電視劇，「女神」地位危危可及被吳謹言遂步取代。

但今年李一桐終於要回歸，甚至於來年更是她的天下，皆因她目前已拍畢或正在拍攝的電視劇總共多達有8部，足足比起吳謹言多了2部，同時她合作的男星更是幾乎都是男神級小鮮肉，被譽為是「男神收割機」，電視友都非常期待她的演出，特別是今年同楊洋拍攝的軍裝題材劇集《特戰榮耀》。

李一桐因為飾演黃蓉而紅遍大江南北。（微博圖片）

遂格睇李一桐新劇照：

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李一桐外表甜美可愛，自飾演黃蓉一角之後就被大家封為「女神」。然而這位女神近一年原來準備蓄勢待發中，今年至明年她有8部劇陸續會播出，包括今年播出的有《海棠經雨胭脂透》﹑《朝歌》﹑《劍王朝》同明年播出的《只為那一刻與你相見》﹑《愛我就別想太多》﹑《鶴唳華亭》﹑《大唐女兒行》﹑《特戰榮耀》，勢要奪回女神寶座。

在8部劇集中，李一桐搭配的男主角幾乎都是人氣小鮮肉，包括許凱（《大唐女兒行》）﹑鄧倫（海棠經雨胭脂透）﹑張哲瀚（朝歌）﹑李現（《劍王朝》）同楊洋（《特戰榮耀》），因此她被譽為是「男神收割機」。

李一桐同好多男神合作，被譽為是「男神收割機」，左起李現﹑鄧倫﹑許凱。（李一桐微博圖片﹑視覺中國）

另外，自出道以來她大多都是飾演比較溫柔可愛美艷的角色，而且大部份都是古裝劇。但今次同楊洋合作軍旅劇《特戰榮耀》的確令人眼前一亮，皆因她將會飾演艾千雪，是一位邊防團中的電子信息通訊工程師，善良又細心是在男性為主的軍人世界中的夢中情人。而她當然就同楊洋飾演的燕破岳是一對有感情戲，男神配女神令人急不及待想睇，網友紛紛留言：「我要看的」﹑「感覺太燃了」﹑「好期待要看要看」﹑「快點上映」…非常絕配。

李一桐將出演軍人一角深受期待。。（李一桐微博圖片）

而為什麼該劇集如此令人期待？全因該劇是楊洋轉型後的首部劇集，而且他飾演一名軍人是重操故業，加上他的人氣高，自自然然帶動不少粉絲關注。過往楊洋因為外表清秀大多出演高富帥的偶爾劇居多，就好似《微微一笑很傾城》﹑《旋風少女》等，明顯是賣靚仔樣。而是次他為了演好軍人角色，不惜剪去韓系頭髮，以全新造型寸頭示人顯得比從前Man許多。

從曝光的預告片睇，他眼神硬朗流露著身為一名軍人要勇往直前的感覺，在片中他接受多項軍事訓練，曬得一身黝黑皮膚，表情非常嚴肅，直接從花美男變成一位真正的男人，大家在他身上見到軍人獨有的魅力同氣質。

楊洋轉型變Man。（《特戰榮耀》微博圖片）

事實上，楊洋在未出道的時候曾在中國人民解放軍藝術學院就讀舞蹈系，三年級的時候就被南京軍區前線文工團特招為文藝兵進行培養。所以做過軍人的他今次飾演軍人，戎裝加身顯得非常男人，以致網友非常期待：「不愧是男神」﹑「荷爾蒙炸裂」﹑「鐵血硬漢真男人」…令他又多了一個新稱號「硬漢洋」。

楊洋過去做過文藝軍人。（微博圖片）

遂格睇楊洋男人一面：