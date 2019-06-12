【網絡騙案】楊明自爆被阿媽呃咗38年　高海寧承認有畀男仔呃過

高海寧 (高Ling) 與楊明 (Matt) 於無綫劇《婚姻合伙人》合作後，再於新劇《網絡騙案》中合作，兩人齊齊出席該劇的開鏡拜神儀式。提到於這套劇中兩人並非飾演一對，沒有親熱戲份，那麼Matt的女友莊思明便不會呷醋，對此Matt和高Ling即異口同聲表示：「思明不嬲都無呷醋，佢講笑啫。」兩人又謂如果要拍攝親熱場面，都會事先與另一半知會聲，高Ling說：「不過我工作自由度好大嘅。」

Matt同高Ling於新劇中並非飾演一對。(葉志明攝)

問到高Ling同Matt在真實世界中可有被騙得最慘的一次經歷，Matt表示：「我畀我阿媽呃我38年，佢成日都叫我做衰仔，呢個係一個好大嘅大話，明明我就係一個乖仔嚟。但係我無嬲佢，依然都係咁愛佢。」高Ling亦力證Matt是一個好男仔，還經常會在公司被長輩讚他乖仔，包括Lisa姐汪明荃。而高Ling也坦承自己曾經被男仔呃過：「都已經過咗去，唔想提。」兩人今次再合作，希望能為觀眾帶來新鮮感，雖然有默契，然而第一日拍攝竟然感到緊張和有壓力。他們各自拍了多套劇集未出街，好期待作品可以排住隊播出。

佢哋一齊出席新劇開鏡拜神儀式。(葉志明攝)

點擊下圖睇睇呢套劇開鏡拜神儀式嘅情況：