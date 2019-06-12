森美開咪打氣　稱長途賽望港人放鬆點：唔好用晒啲energy

森美《早霸王》中指香港人將面對一埸持久戰，他希望大家可以和平面對之餘亦不要洩氣。（IG圖片)

立法會今日恢復二讀辯論《逃犯條例》修訂，不少熱心巿民今日響應罷工罷巿罷課。森美於凌晨時分喺IG上貼出林憶蓮主唱《願》歌詞，唔少網民都紛紛留言：「大家心照」，而喺今早嘅電台節目《早霸王》中，身為主持嘅森美用上半個多小時為香港人打氣，期間他提到自己有留言昨晚(11日)的直播，並深感香港人將會面對一埸持久戰。「我覺得最緊要係大家唔好用晒energy，大家都知道呢個係持久戰，戰字嘅意思係個賽事比較長，希望大家放鬆少少慢慢嚟。」

森美於IG貼出林憶蓮主唱《願》的歌詞，獲不少網民讚好。（IG截圖)

森美之後提到自己身邊有不少打政府工的朋友，而部份更身任要職。「同佢哋傾開先發現原來佢哋都有出去（遊行），問點解嗰陣，佢咃嘅答案比我覺得，香港人呢段時間個心對將來無希望嘅感覺，佢哋全部都係有家室嘅人，其中一個話『行埋今次可能無得再行啦』，呢個心態好似係香港人真係感到好絕望。」



「我哋而家可以做嘅嘢係每一次投票選舉時，投選代表到你嘅人入議會先係最緊要。」（IG圖片)

森美表示自己對政治唔多認識，故以生活作為例子：「身邊有啲朋友嘅老闆好得意，佢哋好鍾意用一啲藉口去叫下屬跟做一樣嘢，而呢個藉口點都唔會係favour，但因為佢有原因嘅關係你就要聽。好多人都話離開香港，但我唔覺得離開係真正選擇，因為我唔見得呢個世界，係有一個地方可以無任何問題發生、令人安居。我個人比較正面，即係如果可以修補就去補，就算你係植物人我都會同你講……將來嘅日子仲有幾多次要同……植物人傾偈呢？當植物人要決定時，議會入面又有幾多代表到你嘅人呢？我哋而家可以做嘅嘢，係每一次投票選舉時，投選代表到你嘅人入議會先係最緊要，我今日唔會彈性返工，我返工係因為我想講我嘅說話，好過我喺屋企，香港人努力。」