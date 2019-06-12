【阿翔外遇】模特兒老婆為家庭隱退　與小三謝忻竟是閨蜜

台灣藝人、「浩角翔起」成員阿翔（陳秉立）爆出偷腥醜聞，背妻當街與拍檔謝忻激吻，而正室龔淑卿（Grace）與小三又情如家人，更曾出面為二人闢謠，如今爆出丈夫與閨蜜一同背叛自己。不少網民替Grace不值，認為她顏值高又持家有道，丈夫竟然外遇自己閨蜜。

阿翔太太（左）曾為老公阿翔及閨蜜謝忻的緋聞闢謠，更指與謝忻是一家人，曬出三人同框照。（Out Of Control 媽咪Grace FB圖片）

阿翔老婆Grace模特兒出身，即使已為3個孩子之母，外型出眾有氣質，身材高瘦兼有一雙大長腿。Grace和阿翔於2011年結婚，剛認識的時候，阿翔還在當幕後工作人員，而自己是模特兒，二人後來走進婚姻，Grace為了家庭毅然放棄模特兒工作。婚後二人育有2女1子，一家5口是外界眼中的幸福家庭。

+ 12 + 11 + 10

謝忻今年38歲，台灣綜藝節目主持人，因為貌似S.H.E中的Selina，所以有「小Selina」的稱號，並擅長模仿對方。去年與阿翔一同獲得金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，與阿翔屢傳緋聞，但二人以兄弟相稱來闢謠。謝忻自稱「外境小公主」，如今被網民改名為「外遇小公主」。

+ 8 + 7 + 6

Grace與謝忻的交情不淺，曾經在網上大讚謝忻人品，又視對方為家人，早前更出面為老公和謝忻的緋聞闢謠。如今阿翔和謝忻爆出不倫戀，外界替Grace不值。