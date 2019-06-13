【罪光燈】50歲師奶三料殺夫伴屍　歐錦棠：女人狼起來大力過男人

由歐錦棠、可宜和花家姐主持的清談節目《晚吹－罪光燈》，在最新一集中，探討一樁都巿奇情案，「將軍澳三料殺夫伴屍案」，請來心理學家史堤夫分析案情。

在最新一集《晚吹－罪光燈》，探討一樁都巿奇情案「將軍澳三料殺夫伴屍案」。（《罪光燈》影片截圖）

案件發生於2000年1月8日，居於將軍澳翠林村的51歲婦女李雪冰，行兇動機是她不滿49歲的丈夫蕭安四年來態度冷淡，常常不回家，長期懷疑對方有外遇，又經常對自己動粗及出言羞辱，所以殺死丈夫。

2000年1月4日，蕭安回家打算與女兒慶生，但堅持不與太太同房，二人關係惡劣。翌晨李雪冰炸好乳鴿給丈夫吃，這是他最愛的食物，但二人沒有因為乳鴿而言歸於好，反而開始爭執繼而動武，李雪冰用滾油淋蕭安，再用利刀插他十幾刀，這樣還未夠，在他奄奄一息之時，再注射胰島素。就連習武之人歐錦棠聞言，亦大呼可怕，直指女人狠心起來使出的力量，有時連男人都比不上。

當時死者的傷勢。（《罪光燈》影片截圖）

李雪冰三料殺夫之後，用保鮮紙將丈夫包起來，拖入房間，放在床板下。李雪冰在接下來幾日如常生活，被自己殺死的丈夫就在自己所睡的床板下。她在期間寫了三封遺書，分別給子女給蕭安的媽媽，交代身後事及道歉，殺死了他們最愛的人。直至李雪冰抵受不了心理壓力，去尋求社工輔導，社工覺察不妥報警，才揭發事件。

心理學家史堤夫分析案件，歐錦棠問究竟李雪冰是愛還是恨丈夫，要這樣兇殘殺害對方，史堤夫說：「是愛恨交纏，心理學來說，情緒不是單一的，通常有很多情緒混合在一起。」他亦提到李雪冰炸乳鴿給丈夫吃，可能是一種性暗號，乳鴿可能是二人緣分的開端，有機會是他們第一次約會的食物，嘗試勾起丈夫甜蜜的回憶，暗示想行房。李雪冰被判謀殺罪成判處終身監禁，而她只肯承認自己是誤殺更一度上訴，史堤夫認為李雪冰其實傾向想與丈夫和好，但最後被激怒才一時衝動殺死丈夫，他認為那個年代的女性不輕易離婚，認為婚姻是一輩子的，即使被丈夫施虐也不會離開，所以認為她謀殺的動機不大。