【如果這樣生活】經歷婚姻失敗後仍相信愛情　陳煒：以後睇嘢好清

離婚後，陳煒寄情於工作，感情一直未有著落嘅佢喺拜月老時，透露「有目標」。（影片截圖）

於08年下嫁台灣商人嘅陳煒，喺最新一集《如果這樣生活》中，重返昔日有唔少甜蜜回憶嘅台灣，並剖白離婚嘅原因。「事業同愛情你會點揀? 11年前我選擇了愛情，覺得為咗自己心愛嘅人可以放棄一切，佢係我世界嘅全部，無諗過……原來愛情會有消失嘅一日，然後又回歸到原點，一個人生活，繼續我嘅演藝事業，成為觀眾心目中嘅最受歡迎電視女角。」

陳煒於08年秘密下嫁比自己小3歲嘅台灣商人顏志行，婚後煒哥宣布退出娛樂圈不再拍劇，直到2012年復出。其後，煒哥於節目《煒哥的味道》中搵埋老公上陣，但原來當時二人已離婚。（影片截圖）

對於離婚一事，陳煒曾經表示一度要睇精神科，而佢亦曾在訪問中話過：「前夫太專注事業，時間耐咗，我就好似屋企電器咁放埋一邊，咁做朋友好過做夫妻。」喺節目中，陳煒表示仍然相信愛情，喺拜月老求姻緣解籤時，被問到「現在有喜歡的人嗎？」時，佢就笑笑口表示：「都有啲範圍，但未落實。」當得知籤文解讀為「朦朧的狀況」後，陳煒並未因而感到擔心，仲話「由而家開始有目標，同埋我配咗眼鏡，以後睇嘢可以好準同好清。」

「有時係故意收埋自己嘅情感、保持住好冷靜，唔會話將情緒起伏表現喺塊面。」（影片截圖）

陳煒喺節目中講及上一段婚姻時，似乎仍然有少少傷感：「傳媒其實一路都好關心我嘅感情，見我唔講唔講咁，我之前一路都唔講係因為想保持住呢段關係，我覺得可以有挽救嘅機會，所以唔想講，我自己都唔想分開講真，呢個唔係我嘅意願，離婚呢樣嘢係佢提出，佢覺得佢嘅工作上有啲事佢要去處理，要擺好多時間，亦覺得佢有虧欠我，既然佢無能力付出佢嘅感情，亦有好多嘢要處理嘅時間，就覺得不如中斷呢段關係啦。」陳煒早年喺拍攝綜藝節目時，曾搵埋老公出鏡，直到2017年被爆二人已離婚5年時，她才承認二人已分開一段時間。